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Nekada uzorni odnosi između Rusije i Nemačke sada se nalaze na tački smrzavanja, zahvaljujući nemačkoj strani, izjavio je danas ruski ambasador u Berlinu Sergej Nečajev.

Prema njegovim rečima, praktično sve ključne oblasti bilateralne saradnje stavljene su na čekanje.

„Jedini sektor, rekao bih, koji je još uvek operativan su vojna groblja. I znamo da u tom sektoru postoji izvesna saradnja i cenimo tu saradnju“, naveo je ruski ambasador.

Komentarišući incident sa dronovima u Lajpcigu, za koji je Berlin okrivio Moskvu, Nečajev je rekao da Nemačka nema dokaze niti opravdanja za optužbe Rusije za umešanost u incident na aerodromu.

„Neki dokazi, materijalni dokazi, stručna mišljenja - u osnovi, čvrst argument. Ako nam je izneta tako ozbiljna optužba, onda bi trebalo da postoji čvrst argument, potkrepljen materijalnim dokazima i argumentima. Toga nema. Stoga je sve ovo u najmanju ruku zbunjujuće“, rekao je Nečajev.

Dron sa eksplozivom pronađen je u noći 5. avgusta na aerodromu Lajpcig/Hale.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

U njemu je bilo oko 600 grama eksploziva, a prema dosadašnjim nalazima, trebalo je da pogodi ukrajinski vojni transportni avion, ali nije bio aktiviran.

Drugi dron je, kako se sumnja, udario u teretni avion kompanije DHL.

Deset dana kasnije, još jedan dron pronađen je u mestu Kablsketal, u okrugu Zale, a i u tom slučaju istražitelji su pronašli eksploziv.

Nemačka vlada je u utorak zvanično optužila Rusiju da stoji iza prošlomesečnog incidenta sa dronom na aerodromu Lajpcig/Hale i najavila kontramere.

Berlin je odlučio da 18. septembra zatvori Generalni konzulat Rusije u Bonu.

Pored toga, Nemačka je najavila da će raskinuti sporazum o radu Ruskog doma u Berlinu i pooštriti kontrolu ulaska za ruske državljane.