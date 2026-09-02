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Jedna odrasla osoba ranjena je danas u pucnjavi u osnovnoj školi u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, dok među decom nema povređenih, saopštili su zvaničnici.

Član Gradskog veća Vejnsboroa Džim Vud, čiji okrug obuhvata i Osnovnu školu Vestvud Hils, rekao je da je reč o izolovanom incidentu i da napadač više ne predstavlja pretnju. Nije želeo da iznosi detalje o statusu osumnjičenog, preneo je AP.

"Ovo je incident između dve osobe", rekao je Vud, koji se u trenutku pucnjave nalazio na događaju u blizini, a potom otišao na mesto incidenta.

Ranjena odrasla osoba prevezena je u bolnicu i nije životno ugrožena, rekao je Vud.

Portparolka policije Virdžinije Robin Loson potvrdila je da je prema prvim informacijama povređena jedna osoba i da je reč o odrasloj osobi. Nijedno dete nije povređeno.

Guvernerka Virdžinije Abigejl Spanberger rekla je da prati situaciju.

"Moje misli su sa ovim mladim učenicima, njihovim roditeljima i porodicama, kao i nastavnicima i zaposlenima u školi", navela je Spanberger na društvenim mrežama.