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Američki nosač aviona USS Abraham Linkoln uplovio je danas u luku na istoku Tajlanda nakon iscrpljujućeg angažovanja na Bliskom istoku, tokom kojeg je brod proveo više od 250 dana na moru.

Novinari agencije Asošiejted pres pratili su Linkoln, koji prevozi oko 5.000 pripadnika američkih oružanih snaga, dok je uplovljavao u luku Laem Čabang u provinciji Čonburi, nedugo nakon što je tim područjem prošao razarač USS Frenk E. Petersen Džunior.

Linkoln učestvuje u američkom ratu protiv Irana. Njegovo angažovanje uključivalo je rekordno dug neprekidan period proveden na moru. Nakon izveštaja o pogoršanju mentalnog zdravlja članova posade i nestašici zaliha, uključujući hranu i higijenske proizvode, pojavila se sve veća zabrinutost zbog dugotrajnog angažovanja Linkolna.

Komandant upitan o izgledu nosača

Članovi posade nisu odmah bili dostupni medijima, ali je sam brod izgledao kao da mu je potrebno barem novo farbanje. Na trupu su se, posebno neposredno iznad vodene linije i uz ivicu letačke palube, na kojoj su bili parkirani borbeni avioni i helikopteri, videle velike mrlje koje su ličile na rđu.

1/4 Vidi galeriju Američki nosač aviona USS Abraham Linkoln. Foto: Sakchai Lalit/AP, RUNGROJ YONGRIT/EPA

"To je normalno nakon dugotrajnog angažovanja i nećemo dalje komentarisati", odgovorio je kapetan Den Kiler, komandant Linkolna, kada je upitan o izgledu nosača aviona.

Na pitanje šta misli o Trampovoj izjavi da rekordno dugo angažovanje Linkolna "nije bilo ni približno dovoljno dugo", takođe je odgovorio veoma kratko.

"Predsednik govori u svoje ime. To je sve što mislim o tome", poručio je.

Otac mornara: Ne bi trebalo da budu angažovani ovako dugo

U saopštenju američke ambasade navedeno je da je borbena grupa predvođena Linkolnom stigla u Laem Čabang, dok je Petersen Džunior pristao u obližnjoj luci Si Rača, a raketna krstarica USS Robert Smols nalazi se u luci Map Ta Fut u susednoj provinciji Rajong.

Poseta Tajlandu prvi je potpuni boravak Linkolna u luci nakon 286 dana, odnosno više od devet meseci provedenih na moru od početka angažovanja 2025. godine, navodi se u saopštenju.

"Poseta Abrahama Linkolna Laem Čabangu jasna je demonstracija naše trajne posvećenosti saveznicima i partnerima na Tajlandu, a svi smo veoma uzbuđeni što će Tajland biti prva luka koju ćemo posetiti tokom ovog istorijskog angažovanja", naveo je Kiler ranije u pripremljenoj izjavi.

Otac jednog od mornara ranije je za Si-Bi-Es njuz govorio o zabrinutosti porodica za članove posade nosača aviona.

"Ne bi trebalo da budu angažovani ovako dugo. To su stari brodovi. Zahtevaju mnogo održavanja, mnogo rada. To traje sve vreme", rekao je Džeferson Keli, čiji je sin Džekson bio na svom prvom angažovanju na Linkolnu.

USS Džordž Vašington zamenio Linkoln

Nosač aviona USS Džordž Vašington, koji je inače stacioniran u Aziji, u avgustu je zamenio Linkoln na Bliskom istoku nakon njegovog dugotrajnog angažovanja.

Očekuje se da će mnogi članovi posade Linkolna posetiti Pataju, obližnji popularni turistički grad poznat po plažama. Tajlandski zvaničnici rekli su da će boravak Linkolna poslužiti za odmor i oporavak posade pre povratka u američku bazu.

Zvaničnici Pataje poručili su da pozdravljaju dolazak američkih mornara i potencijalni podsticaj lokalnoj ekonomiji. Vlasti su najavile i pojačane bezbednosne mere kako bi poseta prošla bez problema.

Majka otputovala na Tajland da vidi ćerku

Šakira Ferfaks otputovala je na Tajland kako bi se srela sa svojom ćerkom Džadom, članicom posade Linkolna.

"Uzbuđena sam. Prepuna sam emocija. Jedva čekam da je zagrlim. Jedva čekam da je privijem uz sebe", rekla je majka iz Patersona u Nju Džerziju.

Za Asošiejted pres govorila je ispred hotela u Pataji u kojem bi članovi posade trebalo da provedu slobodno vreme. Šakira je navela da je njena ćerka, koja je tek započela službu u mornarici, završila osnovnu obuku u oktobru, a sredinom novembra krenula je na angažovanje sa Linkolnom. Na brodu je kasnije proslavila i 25. rođendan.

Šakira je priznala da se najviše brinula neposredno nakon što su SAD krajem februara pokrenule prvi napad na Iran, kada neko vreme nije mogla da stupi u kontakt sa Džadom.

Prisetila se i kako je njena ćerka tražila podršku u periodu kada je, prema izveštajima, moral na brodu bio nizak.