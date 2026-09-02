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Dvadesettrogodišnji Tajler Robinson iz Jute izjasnio se da nije kriv za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, dok je sudija odlučio da tužilaštvo može da traži smrtnu kaznu na suđenju za ubistvo počinjeno 10. septembra 2025. godine na univerzitetskom kampusu u gradu Orem.

Robinson negira optužbu za teško ubistvo, za koje je u Juti predviđena smrtna kazna, kao i još šest krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret u vezi sa ubistvom Kirka.

Advokati odbrane pokušali su da spreče tužilaštvo da traži smrtnu kaznu, ali su tužioci tvrdili da otežavajuće okolnosti, poput pucanja u masu u prisustvu dece, opravdavaju postupak u kojem je moguća smrtna kazna, preneo je BBC.

Čarli Kirk i Tajler Robinson Foto: Printskrin

Tužilaštvo tvrdi da je optuženi, koji je ranije radio kao pripravnik za električara, bio u vezi sa svojim cimerom i da je konzervativne stavove Kirka, posebno po pitanjima transrodnosti, smatrao "odvratnim", što tužioci navode kao mogući motiv.

Tužilaštvo je u utorak iznelo i "otežavajuće okolnosti", optužujući Robinsona da se "kockao životima drugih ljudi" kada je navodno pucao u pravcu Kirka, koji se nalazio okružen drugim ljudima.

Odbrana je pokušala da umanji značaj otežavajućih okolnosti koje je navelo tužilaštvo, tvrdeći da nijedan metak nije pogodio nikoga iz mase osim Kirka.

Naredno ročište zakazano je za 23. oktobar, kada se očekuje da bude određen datum suđenja.