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Procurele evidencije putovanja koje je pregledao Fajnenšel tajms pokazuju da su ruski zvaničnici i inženjeri više puta putovali u Iran.

Rusija je u tajnosti pomagala Iranu da razvije napredne supersonične krstareće rakete, navodi Fajnenšel tajms, otkrivajući da je reč o programu kodnog naziva C430L. U okviru programa angažovani su iskusni ruski stručnjaci koji su pomagali Iranu da razvije novu klasu oružja sposobnog da ugrozi američke nosače aviona i druge ratne brodove na Bliskom istoku.

Istraživanje Fajnenšel tajmsa otkrilo je da je program počeo 2023. godine i da je nastavljen tokom sukoba sa SAD i Izraelom.

"Ovo je transfer veoma strateški osetljive vojne tehnologije iz Rusije koju Iranci žele da steknu već decenijama. Program poput ovog zahtevao bi političko odobrenje sa samog vrha u Rusiji", rekao je analitičar Fabijan Hinc, stručnjak za iranske rakete.

Ruski stručnjaci pomagali u razvoju pogonskog sistema

Glavna svrha programa C430L jeste da pomogne Iranu u razvoju ramdžet pogonskog sistema, odnosno motora koji omogućava krstarećoj raketi da održava let pri brzinama nekoliko puta većim od brzine zvuka.

Iako je Iran napravio i testirao takav pogonski sistem, nema dokaza da je supersonična krstareća raketa razvijena uz rusku pomoć do sada raspoređena. Međutim, Fajnenšel tajms ističe da procurela prepiska pokazuje da su pregovori o programu nastavljeni sve do ovog leta.

Zapadni zvaničnici već su optuživali Rusiju da pomaže Iranu tokom rata satelitskim snimcima, dronovima i komponentama za oružje, dok je Teheran snabdevao Moskvu dronovima Šahed za rat u Ukrajini.

Procurele evidencije putovanja koje je pregledao Fajnenšel tajms pokazuju da su ruski zvaničnici i inženjeri više puta putovali u Iran pre nego što je ugovor o programu C430L formalno potpisan.

Program nastavljen i tokom sukoba sa SAD i Izraelom

Program C430L već je bio u toku kada je ruski predsednik Vladimir Putin 2024. godine zapretio odmazdom zbog zapadnih isporuka naprednih raketa dugog dometa Ukrajini, pominjući mogućnost "snabdevanja našim oružjem iste klase regiona sveta gde će se izvoditi udari na osetljive objekte onih zemalja koje isto rade Rusiji".

Otkriveno je da je program C430L nastavljen i ove godine, nakon početka sukoba SAD i Izraela sa Iranom.

Rusija je pripremala tehničke izveštaje za Teheran, dok su obe strane razgovarale o sledećoj fazi razvojnog programa.