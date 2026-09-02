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Sjedinjene Američke Države (SAD) i Ukrajina trenutno pregovaraju o dodeli licenci Kijevu za proizvodnju raketa-presretača za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, izjavio je danas šef američke diplomatije Marko Rubio za televiziju Foks njuz.

"O tome se sad pregovara", rekao je Rubio i upozorio da to "nije trenutno rešenje jer čak i sa licencom, povećanje proizvodnih kapaciteta bi trajalo nekoliko godina, zbog vremena potrebnog za izgradnju fabrika".

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Foto: Printskrin Youtube

Američki ministar je rekao da je to "izuzetno sofisticirano oružje" i dodao da bi pregovori mogli da budu uspešni, ali da neće zadovoljiti hitne potrebe Ukrajine u kratkom roku.

Rubio je naglasio da su rakete protivvazdušne odbrane veoma tražene, posebno na Bliskom istoku, i da su američki proizvodni kapaciteti i zalihe glavna prepreka njihovom snabdevanju.

Kurir.rs/Foks nju

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