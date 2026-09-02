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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Izraelci ne treba da brinu zbog najnovije eskalacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je izazvala potrese širom Bliskog istoka.

„Izrael ne treba da brine. Znate li zašto? Zato što sam ja predsednik i ja ću se pobrinuti za Izrael”, izjavio je Tramp u telefonskom intervjuu za izraelski javni servis Kan, nakon što je Iran izveo napade na nekoliko zemalja na Bliskom istoku koje su saveznice SAD, ali se u ovom talasu sukoba uzdržao od udara na Izrael.

Ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije danas da je Izrael spreman da odgovori „izuzetno snažno” ukoliko ga Iran napadne tokom predstojećih jevrejskih praznika, koji počinju sledeće nedelje, prenosi Tajms of Izrael.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je uspešno završen niz udara na iranske vojne mete započet 1. septembra.

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

"Američke snage su napale ciljeve Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), uključujući položaje protivvazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije", navodi se u saopštenju koje je CENTCOM objavio na platformi X.

Dodaje se da su "udari usledili nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu i na američke vojnike".

Ranije je Crveni polumesec Irana saopštio da je najmanje pet osoba, među kojima je i jedno dete, poginulo, a 68 drugih ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan.

Meta napada bio je grad Kuhestak, u okrugu Sirik, prenosi Fars.

Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) i iranska vojska potom su saopštili da su izveli seriju raketnih i napada dronovima na američke baze u Jordanu, Erbilu u Iraku, Kuvajtu, Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao odmazdu za napad u Siriku.