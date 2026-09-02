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Ukrajinska državna kompanija Naftogaz saopštila je danas da su na njen zahtev norveške vlasti zaplenile ruski brod, kako bi obezbedile da Moskva ispuni svoje neizmirene obaveze.

Naftogaz od 2016. godine vodi pravni postupak protiv Rusije, tražeći naknadu zbog eksproprijacije njegove imovine nakon što je Ruska Federacija 2014. godine pripojila Krim, preneo je Rojters.

Arbitražni tribunal u Hagu naložio je u aprilu 2023. godine Rusiji da Naftogazu isplati 4,22 milijarde dolara (oko 3,59 milijardi evra), uz kamatu i sudske troškove, kao naknadu za imovinu zaplenjenu na Krimu, ali Moskva do sada nije izvršila uplatu.

Naftogaz je saopštio da je zaplenu broda 31. avgusta naložio Okružni sud Nord-Troms i Senja.

Reč je o brodu "Profesor Molčanov", koji je u vlasništvu Rusije i koristi se za komercijalna ekspedicijska krstarenja, uključujući putovanja do norveškog arhipelaga Svalbard.

"Rusija ne može da izbegne odgovornost jednostavnim odbijanjem da poštuje međunarodnu arbitražnu odluku", rekao je vršilac dužnosti izvršnog direktora Naftogaza Sergej Fedorenko.

Prema sudskom nalogu, brod ne sme da napusti svoju sadašnju lokaciju, a guverner Svalbarda dužan je da preduzme potrebne mere kako bi sprečio njegovo pomeranje.

Naftogaz je naveo da koordinira mere prinudnog izvršenja u više jurisdikcija, uključujući Sjedinjene Američke Države, Francusku, Veliku Britaniju i Finsku, gde je ruska imovina zamrznuta.

Rusija ulaže žalbu u ovom procesu, navodeći da joj nije dostavljeno obaveštenje o postupku.