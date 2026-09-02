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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen opisala je incident sa dronom na nemačkom aerodromu Lajpcig/Hale kao napad koji su ruski obaveštajci izveli koristeći materijale vojnog kvaliteta na teritoriji Evropske unije, prenosi Dojče vele 2. septembra.

Govoreći u Briselu uoči sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, fon der Lajen je rekla da EU neće tolerisati takve akcije i izrazila punu solidarnost sa Nemačkom.

Ona je navela da je, ukoliko je Rusija ovim incidentom nameravala da navede evropske zemlje da preispitaju podršku Ukrajini, postigla upravo suprotan efekat i dodatno ojačala njihovu odlučnost da nastave da podržavaju Kijev.

Fon der Lajen je navodnu operaciju sabotaže u Lajpcigu opisala kao novu eskalaciju na teritoriji EU koja je direktno povezana sa Rusijom i ocenila da je ona deo šireg niza sve opasnijih incidenata.

Fon der Lajen je navela da EU već ima timove za brzo reagovanje koji mogu da odgovore na ovakve napade, bez obzira na to da li se oni dogode unutar ili izvan Unije.

Foto: Virginia Mayo/AP

Fon der Lajen najavila dodatni pritisak na Moskvu

Predsednica Evropske komisije poručila je i da EU neće samo nastaviti pritisak na Moskvu, već će ga pojačavati sve dok Rusija ne okonča rat protiv Ukrajine i napade na civile.

Prema rečima fon der Lajen, evropski blok namerava da se suprotstavi neprijateljskim ruskim aktivnostima bez obzira na to da li se one događaju unutar ili izvan EU. Dodala je da je Unija spremna da odgovori sankcijama kad god bude utvrđena odgovornost Rusije za takve akcije.

Fon der Lajen je takođe obećala da će biti zatvorene rupe koje Rusija koristi za zaobilaženje postojećih ograničenja.

Navela je da se o dodatnim sankcijama Moskvi razgovara tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU u Irskoj.

1/5 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Nemačka zatvara poslednji ruski generalni konzulat

Njene izjave usledile su nakon što je Nemačka zvanično pripisala Rusiji pokušaj napada dronom na aerodrom Lajpcig/Hale. Nemačke vlasti opisale su incident kao deo širih hibridnih aktivnosti Moskve u Evropi.

Berlin je nakon toga preduzeo diplomatske mere, uključujući odluku o zatvaranju poslednjeg preostalog ruskog generalnog konzulata u zemlji.

Generalni konzulat Rusije u Bonu prestao je sa radom uoči planiranog zatvaranja, nakon što je nemačka vlada naredila da diplomatsko predstavništvo bude zatvoreno do 18. septembra 2026. godine.