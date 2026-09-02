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Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da želi da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kada rat u Ukrajini bude "pri kraju" i kada bude postojala mogućnost za postizanje mirovnog sporazuma.

"Želim to da uradim kada budemo spremni za mirovni sporazum", rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanje o mogućnosti sastanka sa Putinom, preneo je AP.

On je istakao da bi želeo dobre odnose sa Rusijom, Ukrajinom i "svima", ocenivši da bi to bilo dobro i za poslovanje.

Tramp je rekao da bi sastanak sa Putinom mogao da bude organizovan "odmah", ali da bi radije sačekao da rat bude blizu završetka.

Američki predsednik je ponovo ukazao na "ogromno neprijateljstvo" između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i Putina kao jednu od glavnih prepreka za okončanje rata.

"Moraju da okončaju ovaj glupi rat", rekao je Tramp.

On je ponovio i tvrdnju da je uspeo da zaustavi osam ratova, od kojih su, kako je naveo, neki bili znatno teži za rešavanje od sukoba između Rusije i Ukrajine.

"Ja sam zaustavio osam ratova. Osam. Neki od njih su smatrani mnogo težim za okončanje od ovog, a ja sam ih zaustavio. Ali postoji ogromno neprijateljstvo između dvojice predsednika", naglasio je Tramp.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tramp je takođe rekao da obnovljeni vazdušni napadi SAD protiv Irana neće trajati "predugo" posle najveće razmene vatre između Teherana i Vašingtona od jula.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da Iran pokušava da napravi raketu koja baca mine i da su je SAD uništile.

Predsednik SAD je dodao da Iran radi na obnovi svojih radarskih i raketnih sistema, koji su takođe bili meta američkih napada.

"Uklonili smo svu novu opremu koju su pokušali da naprave duž Ormuskog moreuza - nešto odbrambeno, nešto ofanzivno. Bio je to veoma težak napad i spremni smo da izvedemo još jedan kad god poželimo", rekao je Tramp.