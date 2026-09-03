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Najmanje 13 ljudi povređeno je nakon što su ruski dronovi ujutru 2. septembra pogodili centralni deo Kijeva, oštetivši univerzitet, stambenu zgradu i zdravstvenu ustanovu, saopštile su ukrajinske vlasti.

Napad je izveden sedmog uzastopnog dana gotovo neprekidnih ruskih udara na ukrajinsku prestonicu.

Ruske snage pogodile su Nacionalni univerzitet prehrambenih tehnologija u Kijevu, saopštio je ministar obrazovanja Andrij Butenko.

Prema rečima predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, u skloništima se u trenutku udara nalazilo oko 160 studenata i niko od njih nije povređen.

U Ševčenkovskom okrugu oštećeni su šestospratna stambena zgrada i zdravstvena ustanova, dok je u Golosijevskom okrugu ranije prijavljen požar u obrazovnoj ustanovi.

"Bio sam u blizini ove klinike kada smo čuli eksplozije i cela zgrada se zatresla. Bili smo u šoku", rekla je studentkinja Dijana To Hang za Kijev independent.

"Umorni smo. Veoma, veoma smo umorni. Mnogo ljudi je sada patriotski nastrojeno i čine sve što mogu da pomognu ljudima koji nisu bezbedni. Ali, kada pogledam situaciju, jednostavno ne vidim da postaje bolje, a pred nama je još i zima", rekla je ona.

Dodala je da su mnogi tinejdžeri koje poznaje uplašeni zbog onoga što sledi i da neki već razmišljaju o odlasku u inostranstvo.

Četrdesetogodišnja Olga, koja je želela da bude predstavljena samo imenom, rekla je da je čula zvižduk, a zatim eksploziju.

"Ljudi su se uplašili, svi su počeli da trče na različite strane. Negde su pala vrata, negde saksija, počele su da padaju cigle. Bilo je zastrašujuće", ispričala je.

"Navikli smo da noću nešto eksplodira, ali ne usred dana", dodala je.

Uprkos napadima, kaže da planira da ostane u Kijevu zbog posla i svoje dece.

Kličko: Pogođene zgrade, izbio požar

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštavao je tokom jutra prve podatke o posledicama napada, upozoravajući da se bilans povređenih menja kako spasilačke službe obilaze pogođene lokacije.

Prema njegovim navodima, u Ševčenkovskom okrugu dron je pogodio stambenu zgradu, nakon čega je izbio požar.

Kličko je takođe saopštio da je u Golosijevskom okrugu ruski dron pogodio skladište.

Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE, screenshot X

Prve informacije govorile su o četiri povređene osobe, ali je broj kasnije rastao kako su pristizali novi podaci sa terena. Ukrajinski izvori su tokom dana objavljivali bilanse od devet, deset i više povređenih, dok je u kasnijim izveštajima broj dostigao najmanje 13.

Zelenski traži dodatnu protivvazdušnu odbranu

Zelenski je nakon napada ponovo pozvao međunarodne saveznike Ukrajine da pojačaju podršku zemlji.

"Svaki od naših partnera zna šta je potrebno: protivvazdušna odbrana za Ukrajinu, sankcije protiv Rusije i značajno jačanje odbrambene industrije", poručio je.

Napad je izveden samo dan nakon što su hiljade ukrajinske dece 1. septembra započele novu školsku godinu. Zbog novih udara, pojedini učenici su drugo jutro nastave proveli u skloništima i stanicama metroa.

Kijev i njegova okolina bili su meta teških napada i prethodne noći. U napadima 1. septembra, prema ukrajinskim vlastima, najmanje 12 ljudi je poginulo, dok je više od 20 povređeno.