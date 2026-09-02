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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati da napusti Pojas Gaze, istakavši da za njih nema pravog rešenja bez migracija.

"Na kraju nema pravog rešenja za Gazu bez migracije", rekao je Kac na konferenciji koju je organizovao izraelski medij Ynet.

Dodao je da će taj trenutak "sigurno doći kada postane jasno da Hamas ne ispunjava svoje obaveze".

"Tada ćemo dobiti zeleno svetlo da krenemo napred vojno, teritorijalno i u drugim oblastima, i ova stvar će dobiti na zamahu", naglasio je, direktno aludirajući na iseljenje palestinskog stanovništva iz Gaze.

Kac je izneo tvrdnju da "80 odsto stanovnika želi da migrira", pozivajući se na ankete koje se, kako navodi, stalno proveravaju.

Izrael Kac Foto: YANNIS KOLESIDIS/ANA-MPA

U maju su izraelski mediji preneli rezultate ankete koju je sproveo Koordinator vladinih aktivnosti na teritorijama (COGAT) – jedinica u okviru Kacovog ministarstva.

Ta anketa je navodno pokazala da je skoro 80 odsto ispitanih stanovnika Gaze izrazilo interesovanje za dobijanje informacija o mehanizmima preseljenja u treću zemlju preko prelaza Rafa i Kerem Šalom.

"Potpuno smo spremni da ih iselimo ako to postane moguće: morem, vazduhom, na svaki mogući način. Egipat nije voljan, tako da to neće biti preko njih", pojasnio je Kac.

Dodao je i da države koje bi potencijalno prihvatile Palestince traže podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Istakao je da američki predsednik Donald Tramp to "nije otkazao, već zamrznuo" nakon što su mu se obratile arapske zemlje i izvršile pritisak.