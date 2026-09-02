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Izrael će u narednim danima svojoj floti dodati još jednu podmornicu proizvedenu u Nemačkoj. INS Drakon, koju je proizvela nemačka kompanija TKMS, juče je napustila brodogradilište u Kilu, prošla kroz Kilski kanal i na putu je ka Izraelu, saopštio je proizvođač.

Reč je o poslednjoj od šest podmornica tog tipa proizvedenih za Izrael. Podmornica je duga 68 metara i ima šest torpednih cevi.

"Rezultat bliske strateške saradnje"

Izraelski ambasador Ron Prosor istakao je da se primopredaja podudara sa prvim testiranjem izraelske rakete Lora koje je sprovela nemačka mornarica.

"To nije slučajnost, već rezultat bliske strateške saradnje i partnerstva koje raste tokom godina", izjavio je ambasador za agenciju DPA.

"Kao ravnopravni partneri stojimo rame uz rame i suočavamo se sa zajedničkim izazovima."

Izvoz nemačkih podmornica Izraelu ključni je projekat nemačko-izraelske vojne saradnje koji traje već godinama.

Kritike zbog mogućnosti nuklearnog naoružanja

Projekat se suočava sa kritikama zbog upozorenja da bi podmornice mogle da budu opremljene nuklearnim oružjem, kao i zbog opštih kritika izraelskih vojnih akcija u Gazi.

Izraelska vojska saopštila je da podmornica plovi ka severnoj luci Haifi.

Prosoru se na svečanom porinuću u Kilu pridružio i glavni inspektor nemačke mornarice Jan Kristijan Kak.

(Kurir.rs/Index.hr)

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