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Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji smeštenoj na obali Severne Afrike, više od mesec dana posle masovnog ulaska preko 70.000 migranata.

Španija Maroko Seuta Foto: KIKO DELGADO/EFE, SERGIO PEREZ/EFE, J.Casares/EFE

Okupljeni, ogrnuti zastavama Španije i Seute, zahtevali su konkretna rešenja i kritikovali premijera Pedra Sančeza zbog načina na koji njegova vlada upravlja ovom situacijom, prenosi Pais.

U Madridu, gde se okupilo oko 50.000 ljudi, policija je upotrebila suzavac i gumene metke kako bi rasterala ekstremne desničarske grupe koje su odbijale da se raziđu iz okoline Kongresa poslanika.

Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Protesti su pokrenuti povodom Dana Seute, a neposredno nakon što je u javnost procureo izveštaj koji ukazuje na to da su marokanski agenti svesno „usmeravali“ ulazak migranata u Seutu, kao i da je zvanični Rabat pokazao jasnu „popustljivost“, navodi španski list.

Krajem jula, oko 72.000 ljudi je prodrlo u Seutu, malu špansku teritoriju koja se graniči sa Marokom, pri čemu je najmanje 90 osoba izgubilo život u pokušaju da se domogne Evrope.

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Foto: SERGIO PEREZ/EFE

Iako se većina migranata ubrzo vratila ili je vraćena preko granice, oko 5.000 njih, uključujući i 1.200 maloletnika bez pratnje, i dalje se nalaze u Seuti nedeljama kasnije, pokazuju podaci španske vlade.

Kurir.rs/Pais

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