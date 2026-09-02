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Taksista koji je proveo oko 53 sata za volanom tokom tri dana osuđen je na šest godina zatvora u Engleskoj nakon što je zaspao za volanom i ubio 59-godišnjeg muškarca. Policija Sarija objavila je snimak iz automobila na kojem se vidi kako 45-godišnji Kolavole Erunkulu nekoliko puta zaspiva za volanom neposredno pre sudara.

Sudar se dogodio 17. avgusta 2025. godine, neposredno pre 6.30 ujutru na putu A23 blizu Merstama, u Sariju. Filip Drej je zaustavio svoj "folksvagen" da napravi pauzu na odmorištu pored puta. Kada je hteo da se vrati u automobil i otvori vozačeva vrata, "audi" taksiste koji je identifikovan kao Kolavole Erunkulu je udario u njega.

Drej je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda.

Snimci pokazuju da je zaspao za volanom

Snimci kamere pokazuju kako "audi" potpuno prelazi belu liniju koja razdvaja put od odmorišta i udara Dreja. Nakon sudara, vozač se vratio na put i nastavio da vozi oko deset sekundi pre nego što se zaustavio na sledećem odmorištu.

1/7 Vidi galeriju Taksista vozio 53 sata u tri dana i usmrtio muškarca Foto: Surrey Police

Istražitelji su takođe pregledali snimke Erunkuluove kamere u automobilu i evidenciju njegovog poslodavca. Otkrili su da je vozio oko 53 sata u tri dana pre sudara. Njegova najduža pauza bila je tri dana pre sudara, trajala je samo sedam sati. Ostale pauze uključivale su jednu od oko četiri sata i dve od oko dva sata. Radio je kao taksista oko 12 sati neposredno pre sudara, sa samo kratkim pauzama.

Kamera automobila zabeležila je takozvani mikrosan - veoma kratke epizode ​​sna koje traju samo nekoliko sekundi, tokom kojih mozak ne obrađuje informacije. Tokom jedne takve epizode, njegov automobil je skrenuo sa puta prema odmorištu i udario u Drej.

Sud: Morao je da zna koliko je umoran

Erunkulu, koji ima britansko i nigerijsko državljanstvo, optužen je u martu ove godine za izazivanje smrti opasnom vožnjom.

Priznao je krivicu u junu i osuđen je na šest godina zatvora na Krunskom sudu u Gildfordu. Da se ​​nije izjasnio krivim i da nije osuđen nakon suđenja, bio bi osuđen na devet godina.

Takođe mu je zabranjeno da vozi osam godina i moraće da polaže produženi vozački ispit ako ponovo podnese zahtev za vozačku dozvolu nakon isteka zabrane.

- Snimak pokazuje da je optuženi bio izuzetno umoran i, po mom mišljenju, nastavio je da vozi iako je bio svestan toga. Bio je profesionalni vozač. Sve ovo je moglo biti sprečeno da je spavao - rekao je sudija tokom izricanja presude.

Foto: Surrey Police

"Bio je pouzdan čovek"

Dr Rob Boldvin, policijski detektiv, upozorio je da slučaj pokazuje koliko opasna može biti vožnja u umoru. Drejova porodica je pristala na objavljivanje snimka kako bi upozorila druge vozače na posledice umora za volanom.

Drejova porodica ga je opisala kao "neverovatnog partnera i čoveka", tihog i pouzdanog čoveka koji je proveo život vozeći pažljivo i čuvajući druge bezbednim.

Njegova partnerka ga je opisala kao "nežnog, brižnog i ljubaznog čoveka" i svog najboljeg prijatelja i srodnu dušu. Rekla je da bi je zvao nekoliko puta dnevno dok je čekao klijente ili na pauzi samo da proveri kako joj je dan.