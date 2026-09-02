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Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da nema sumnje da je požar u fabrici koja proizvodi komponente za dronove u gradu Skaržisko-Kamenna u južnom delu centralne Poljske namerno izazvan kao čin sabotaže.

Tusk je to rekao uoči sednice vlade na kojoj će biti razmotreni požari koji su poslednjih dana izbili na dva industrijska objekta – u fabrici odbrambene kompanije WB Electronics u Skaržisko-Kamennoj, koja proizvodi bespilotne sisteme, i u proizvodnom i skladišnom kompleksu kompanije JFG Composites u Lublinu, koja proizvodi komponente za vazduhoplovnu industriju.

"Kada je reč o požarima u dve fabrike... u slučaju Skaržisko-Kamenne nema nikakve sumnje da je požar namerno podmetnut i da je reč o aktu sabotaže. Kada je reč o Lublinu, za sada nemamo takve dokaze, ali imajući u vidu prirodu proizvodnje, ne može se isključiti mogućnost da je i tamo požar namerno podmetnut", rekao je Tusk.

Tusk je istakao da naredne nedelje i meseci neće biti odlučujući samo za rat između Rusije i Ukrajine, već će predstavljati i ozbiljan izazov za zemlje širom regiona, jer Rusija planira da poveća tenzije i destabilizuje region.

Tusk je požare povezao i sa glasanjem u poljskom parlamentu o vetu predsednika Karola Navrockog na zakon kojim se reguliše tržište kriptovaluta, a koje je zakazano za petak, 4. septembar.

On je pozvao poslanike opozicije i predsednika Navrockog da promene stav o tom zakonu, tvrdeći da bi njegovo usvajanje značajno otežalo finansiranje terorističkih aktivnosti usmerenih protiv Poljske.

Tusk smatra da se "ubedljiva većina terorističkih operacija zasniva na kriptovalutama", uključujući akte sabotaže i podmetanje požara.