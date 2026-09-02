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Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdeva oružjem Ukrajinu bio je „namerno podmetanje požara“ i Rusija verovatno stoji iza napada, rekao je poljski premijer Donald Tuskna sastanku vlade.

WB Electronics, gde je požar izbio u ponedeljak ujutru, jedna je od najvećih privatnih kompanija za odbranu u Poljskoj. Proizvodi izviđačke dronove i municiju za lutanje, uključujući FlyEye i Warmate, koje Ukrajina koristi protiv ruskih snaga. Požar je ubrzo ugašen, a žrtava nije bilo, javio je poljski radio.

„Ovo je nastavak eskalatornih akcija Rusije širom regiona“, rekao je poljski lider, dodajući da „nažalost, ovo nisu prvi slučajevi i, što je još gore, sigurno neće biti poslednji“.

Istog dana napada, poljski tužioci su klasifikovali incident kao „teroristički zločin“ koji su počinile „strane obaveštajne službe“ i koji uključuje „namerno podmetanje požara“.

Incident se dešava usred intenziviranja sumnjivih ruskih napada usmerenih na objekte povezane sa vojnom proizvodnjom i podrškom Ukrajini.

U Poljskoj, pored događaja u WB Electronics, u nedelju je izbio drugi požar u pogonu JFG Composites u Lublinu — kompanija proizvodi kompozitne komponente za vazduhoplovnu industriju, uključujući delove za avione i helikoptere.

U avgustu su tri drona koja su nosila eksplozivni materijal primećena na ili blizu aerodroma Lajpcig-Hale u istočnoj Nemačkoj, uključujući jedan dron koji je pronađen u blizini ukrajinskog aviona Antonov koji se koristi za prevoz municije.