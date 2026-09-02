Ministar za unutrašnju bezbednost bio u letelici

Ministar za unutrašnju bezbednost bio u letelici

Slušaj vest

Avion američke Obalske straže u kojem se nalazio ministar za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Markvejn Mulin danas je prinudno sleteo u blizini Vašingtona posle otkazivanja jednog motora, a u incidentu nije bilo povređenih.

Avion tipa "C-37A Gulfstream V", vojna verzija letelice "Gulfstream V", leteo je iz američke savezne države Džordžije ka Vašingtonu kada je prijavljen kvar na desnom motoru, nakon čega je preusmeren na Nacionalni aerodrom "Ronald Regan" (DCA) u saveznoj državi Virdžiniji.

"Upravo nam je otkazao desni motor i želimo da proglasimo vanrednu situaciju i odmah sletimo na DCA", rekao je pilot kontrolorima leta, prema snimku komunikacije sa kontrolnim tornjem, prenosi Foks njuz.

Pilot je naveo da se u avionu nalazi 14 ljudi i da ima goriva za još oko dva i po sata leta.

Mulin je potvrdio da je letelica prinudno sletela, navodeći na društvenoj mreži Iks da su piloti američke Obalske straže sletanje sa jednim motorom izveli kao da je reč o rutinskom postupku.

"Bez panike, samo vrhunski profesionalizam", napisao je Mulin, dodajući da "nije mogao da bude u boljim rukama".

Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbednost nadležno je i za Obalsku stražu, koja je jedna od agencija u okviru tog resora.