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Estonski ministar odbrane Hano Pevkur podneo je večeras ostavku posle kritika zbog sporne nabavke oružja, odnosno artiljerijskih granata za Ukrajinu finansirane sredstvima Evropske unije (EU), dok je estonsko tužilaštvo pokrenulo krivičnu istragu o postupku nabavke.

Pevkur, koji je na funkciji od 2022. godine, objavio je odluku u televizijskom obraćanju, navodi Blumberg.

Na Pevkura su vršeni pritisci da podnese ostavku nakon što je estonsko tužilaštvo pokrenulo krivičnu istragu o procesu nabavke municije, koji su pratili veliki propusti u rokovima isporuke i isporuka nekvalitetnih proizvoda.

Nabavku je finansirala EU u okviru programa jačanja ukrajinskih zaliha oružja vrednog više milijardi evra, u trenutku kada je na tržištu vladala nestašica artiljerijskih granata.

Estonska agencija za nabavku naoružanja isplatila je 2024. godine velike avansne iznose, kako bi obezbedila isporuke, kompaniji koja je, prema navodima, bila malo poznata.

Estonski zvaničnici zaduženi za odbranu pokrenuli su i sudski postupak protiv dobavljača.

Pevkur je naveo da je estonska agencija za nabavku odbrambene opreme u ime međunarodnih donatora realizovala ugovore vredne oko 400 miliona evra.