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Egipatski predsednik priredio je svečani doček Si Đinpingu.

Si je ukazao da je Egipat među arapskim i afričkim zemljama prvi uspostavio diplomatske odnose sa Novom Kinom 1956. godine. Starija generacija lidera dveju zemalja predvodila je svoje narode u zajedničkoj borbi za nacionalnu nezavisnost protiv imperijalizma i kolonijalizma. Dve zemlje su uspostavile duboko prijateljstvo. Tokom proteklih 70 godina, Kina i Egipat svedočili su o „jednakom međusobnom poverenju, prijateljskom međusobnom učenju i obostrano korisnoj saradnji“.

„Pod našim rukovodstvom, kinesko-egipatski sveobuhvatni strateški odnosi partnerstva ostvarili su skokovit razvoj. Dve strane imaju slične ideje i strategije u ostvarivanju razvoja i prosperiteta, unapređenju dobrobiti naroda i zaštiti međunarodne pravednosti. Suočavajući se sa kompleksnom međunarodnom i regionalnom situacijom, dve zemlje treba da međusobno podržavaju, produbljuju saradnju, radi napretka kinesko-egipatske zajednice sa zajedničkom budućnošću,“ naglasio je Si.

Si Đinping je istakao da Kina i Egipat pre svega moraju jedno drugo čvrsto da podržavaju, zadržavajući zamah u razmenama na visokom nivou, pojačati razmenu i saradnju na različitim poljima i nivoima, te pospešiti razmenu i uzajamno učenje iskustva upravljanja.

Drugo, neophodno je da dve zemlje promovišu uzajamno korisnu saradnju, pojačaju usklađivanje razvojnih strategija, oslobode potencijal saradnje u tradicionalnim oblastima kao što su izgradnja infrastrukture, energetika, poljoprivreda i komunikaciona tehnologija i stvore nove svetle tačke u saradnji u oblastima zelene energije, električnih vozila, vazduhoplovstva, digitalne ekonomije i moderne poljoprivredne tehnologije.

Treće, potrebono je da dve zemlje pojačaju kulturnu razmenu, sveobuhvatno prošire saradnju u kulturi, obrazovanju, nauci i tehnologiji, zdravstvu, sportu i drugim oblastima, povećaju razmenu osoblja i poboljšaju međuljudske veze.

Četvrto, Kina i Egipat bi trebalo da pojačaju bezbednosnu saradnju, zajednički se bore protiv transnacionalnog kriminala, prodube međunarodnu saradnju u borbi protiv korupcije, čvrsto podržavaju napore u borbi protiv terorizma i očuvaju zajedničku bezbednost obe zemlje.

Peto, dve zemlje treba da pojačaju međunarodnu multilateralnu saradnju, dodatno povećaju koordinaciju i saradnju na multilateralnim platformama kao što su Ujedinjene nacije i BRIKS, zajednički unaprede izgradnju mehanizama poput Foruma Kine o arapskim zemalja i Foruma kinesko-afričke saradnje, zajednički se suprotstave unilateralizmu i maltretiranju i promovišu izgradnju pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja, podvukao je Si. Abdel Fatah Al Sisi je izrazio toplu dobrodošlicu Si Đinpingu povodom njegove istorijske državne posete Egiptu u vreme kada se slavi 70. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje.

Odnosi između Egipta i Kine u proteklih 70 godina su održavali zdrav i stabilan razvoj, sa plodnim rezultatima postignutim u saradnji u različitim oblastima. Egipat se čvrsto pridržava principa jedne Kine i posvećen je daljem unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje. Egipat je spreman da blisko sarađuje sa Kinom u trgovini i investicijama, proizvodnji, izgradnji infrastrukture, finansijama, tehnologiji i novim izvorima energije, jača vojnu i bezbednosnu razmenu, olakšava razmenu osoblja, kako bi rezultati međusobne saradnje bolje koristili narodima obe zemlje i doprineli regionalnom razvoju i prosperitetu, rekao je predsednik Egipta.

On je pohvalio važnu konstruktivnu ulogu Kine, kao stalne članice Saveta bezbednosti UN u međunarodnim poslovima, naglasivši da je Egipat spreman da pojača koordinaciju i saradnju sa Kinom na multilateralnim platformama kako bi zajednički odgovorio na globalne izazove i zajednički zaštitio međunarodnu pravičnost i pravdu.

Lideri dve zemlje detaljno su razmenili mišljenje o situaciji na Bliskom istoku. Si Đinping je istakao da Kina podržava zemlje regiona u razvoju dobrosusedskih i prijateljskih odnosa i da se zalaže za izgradnju nove bezbednosne arhitekture na Bliskom istoku, zasnovane na konceptu zajedničke, sveobuhvatne, zadružne i održive bezbednosti. Si je s tim u vezi izneo četiri predloga:

Prvo, podsticanje unutrašnjih pogona za zajedničku bezbednost regiona. Neophodno je suprotstaviti se mešanju spoljnih sila, podržati zemlje regiona u jačanju dijaloga o miru i bezbednosti, istražiti restrukturiranje regionalne bezbednosne arhitekture.

Drugo, unapređenje sveobuhvatnog upravljanja zajedničkom bezbednošću regiona. Pitanje Bliskog istoka je složeno i zahteva iznalaženje sveobuhvatnih rešenja. Palestinsko pitanje ostaje srž bliskoistočnog problema.

Treće, učvršćivanje razvojnih temelja za zajedničku bezbednost regiona. Postizanje dugoročnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku suštinski zavisi od razvoja. Kina je spremna da sa svim zemljama regiona radi na očuvanju bezbednosti međunarodnih plovnih linija, unapređenju razvojne saradnje, integraciji interesa zemalja regiona i postepenom jačanju međusobnog poverenja.

Četvrto, jačanje međunarodne koordinacije za zajedničku bezbednost regiona. Povelja Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo predstavljaju osnovne smernice za rešavanje bliskoistočnih pitanja. Međunarodna zajednica, a posebno velike sile van regiona, moraju odbaciti dvostruke aršine, poštovati suverenitet i teritorijalni integritet zemalja u ovom regionu, te održavati regionalnu bezbednost i stabilnost. Neophodno je podržati Ujedinjene nacije u ostvarivanju njihove efektivne uloge u regionalnim poslovima.

Tokom sastanka, Abdel Fatah el-Sisi je izjavio da egipatska strana visoko ceni objektivan i pravičan stav Kine po pitanju Bliskog istoka. Egipat se zalaže za smanjenje tenzija u regionu, rešavanje sukoba političkim putem i ostvarenje regionalne bezbednosti i razvoja. Egipat je spreman da nastavi jačanje koordinacije sa Kinom radi smirivanja situacije na Bliskom istoku, zaštite stabilnosti i istražianja regionalnog bezbednosnog okvira.

Nakon razgovora, dva lidera zajedno su prisustvovala potpisivanju više dokumenata o saradnji u oblastima kao što su zajednička izgradnja „Pojasa i puta“, veštačka inteligencija, ekonomska i trgovinska saradnja, kao i saradnja u industrijskim i lancima snabdevanja.

Dve strane objavile su Zajedničku izjavu Narodne Republike Kine i Arapske Republike Egipat o daljem produbljivanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Tokom posete, potpisano je i više od 20 dokumenata o saradnji u oblastima digitalne ekonomije, nauke i tehnologije, obrazovanja, saobraćaja i drugim oblastima.