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Eksplozije su se u Kijevučule nešto pre 23 časa po lokalnom vremenu, prema izveštajima novinara "Kijev independenta" sa terena.

Zvuk detonacije ukazivao je na to da je pogođena određena meta. Nekoliko minuta kasnije, novinari su izvestili o novom talasu eksplozija.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličkosaopštio je da jedinice protivvazdušne odbrane aktivno odbijaju ruske napade dronovima usmerene na prestonicu. On je pozvao građane da ostanu u skloništima.

Vitalij Kličko Foto: Efrem Lukatsky/AP

Upozorenja na vazdušne napade oglasila su se i u gradovima udaljenim od linije fronta, uključujući Ternopolj na zapadu Ukrajine, nakon što su ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile na nadolazeće ruske dronove.

Novi talas eksplozija zabeležen je oko 00:38 časova po lokalnom vremenu, izvestili su novinari "Kijev independenta“ sa terena. Eksplozijama je prethodila serija upozorenja ukrajinskih vazduhoplovnih snaga da se ruske bespilotne letelice na mlazni pogon kreću ka gradu.

Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper saopštio je u 7 časova ujutru po lokalnom vremenu da je najmanje 17 ljudi, među kojima i troje dece, povređeno u najnovijem ruskom napadu na region.

U napadu je oštećeno 20 stanova, između 10. i 17. sprata višespratnice, kao i 12 automobila parkiranih u blizini. Ekipe hitnih službi nalaze se na mestu napada, a formiran je i operativni štab, rekao je Kiper.

Najnoviji napad dronovima usledio je nakon nedelju dana neprekidnih ruskih napada na Kijev, uključujući udare tokom dana, neprestana upozorenja na vazdušne napade, napade balističkim projektilima i razorne posledice po civilno stanovništvo.

Zbog intenziteta napada, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je promene u sistemu vazdušnih upozorenja u zemlji. Prema novom planu, upozorenja će biti podeljena na crveni i žuti nivo.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Žuti nivo označavaće opasnost od napada dronovima, dok će crveni signalizirati nadolazeće raketne napade i velike kombinovane udare.

Ruski napad na Kijev odvija se u trenutku kada se Ukrajina suočava sa ozbiljnim nedostatkom sistema protivvazdušne odbrane, zbog čega gradovi imaju malo zaštite od balističkih projektila i dronova na mlazni pogon.