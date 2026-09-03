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Iranje u četvrtak napao američke vojne baze u Kuvajtu, uprkos pretnjama predsednika SAD Donalda Trampada će uslediti novi napadi. Sukob se ponovo rasplamsao šest meseci od početka rata.

Tramp je rekao da je američka vojska spremna da napadne Iran "kad god poželimo", nakon što je u intenzivnom američkom bombardovanju ciljeva širom zemlje usmrćeno najmanje 19 Iranaca.

Teheran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve širom Bliskog istoka, uključujući one u Kuvajtu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i autonomnom regionu Kurdistan u Iraku.

Iran i dalje čvrsto kontroliše pomorsku rutu za izvoz nafte kroz Ormuski moreuz, a SAD nastavljaju blokadu iranskih luka. Šef bezbednosti Mohsen Rezai upozorio je Sjedinjene Države da je Iran u ratu usvojio "novu strategiju" koja će, kako je rekao, "razbiti vaše temelje".

"Maksimalni pritisak"

Vojska Kuvajta saopštila je u četvrtak da presreće rakete i dronove iz Irana, dok je iranska državna televizija potvrdila da Teheran napada američke baze u toj zalivskoj državi "kao odgovor na američke zločine nad iranskim narodom".

Najnovija runda borbi počela je kada je Vašington u nedelju napao iranske ciljeve, što su bili prvi poznati američki udari u poslednjih nekoliko nedelja. SAD su saopštile da pokušavaju da spreče Teheran da postavi pomorske mine u Ormuskom moreuzu.

Iran je saopštio da su u nedeljnim napadima zabeležene "žrtve", nakon čega je odgovorio napadima na američke vojnike u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Projektili su takođe pogodili dva naftna tankera u napadima za koje niko nije preuzeo odgovornost. U jednom od napada poginula su dva filipinska mornara, saopštila je jedna saudijska brodarska kompanija.

Pored vojne akcije, Vašington je obećao da će dodatno pritisnuti iransku ekonomiju i zapretio uvođenjem sankcija trgovinskim partnerima Teherana.

Američki ministar energetike Kris Rajt u sredu je obećao da će američki plan proširenih sankcija usmerenih protiv ekonomskih partnera Islamske Republike doneti "apsolutno maksimalni pritisak".

Tramp je u sredu čak predložio da se Ormuski moreuz, strateški pomorski koridor koji je Teheran praktično zatvorio već šest meseci, preimenuje u "Trampov moreuz", iako je kasnije nagovestio da nije bio ozbiljan.

- Sada kada je pod kontrolom SAD, da li bi trebalo da promenimo naziv Ormuski moreuz u TRAMPOV MOREUZ??? - napisao je američki predsednik na društvenoj mreži Truth Social.

U američkom napadu pogođena svadba

Iran je izveo niz napada na američke vojne ciljeve širom regiona nakon američkog napada u kojem je pogođena svadba na jugu zemlje, što je izazvalo bes u Teheranu.

Iranski Crveni polumesec saopštio je da je šrapnel nakon raketnog napada u obalskom gradu Kuhestakusmrtio četiri osobe, uključujući jedno dete, dok je više od 50 ljudi ranjeno.

Američka vojska nije direktno komentarisala ovaj napad. Portparol američke Centralne komande (CENTCOM) Tim Hokins rekao je da "američka vojska nikada ne gađa civile, za razliku od Iranske revolucionarne garde (IRGC)".

"Ponaša se kao Satana"

Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf žestoko je napao Vašington zbog napada na svadbu, nazvavši Sjedinjene Države "Satanom".

- Ako se neka sila ponaša kao Satana, bira mete kao Satana i ubija kao Satana - onda je to Satana - napisao je na društvenoj mreži Iks. Iranci su izrazili žaljenje zbog ponovnog izbijanja neprijateljstava.

Hosein Moazami (50) opisao je napade kao "zaista potresne".

- Nadam se da će se svi vratiti za pregovarački sto, jer jedini koji zbog ovoga pate jesu Iranci. Amerikanci su na drugom kraju sveta i njima se ništa ne dešava - rekao je on.

Na snimku koji je objavio jedan iranski vladin nalog vide se ruševine i oštećenja na mestu za koje je navedeno da je bilo mesto održavanja svadbe u Kuhestaku nakon američkog napada. U pozadini se čuju ljudi kako vrište.

- To je veoma tužan događaj - rekao je Ali Malahi, otac mlade i vlasnik zgrade koja je pogođena, u snimku koji je emitovala državna televizija.

- Hvala Bogu, broj žrtava nije bio veći.

Rat počeo 28. februara

Rat je počeo 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran, u kojima je ubijen vrhovni vođa Islamske Republike ajatolah Ali Hamnei.

Krhki prekid vatre urušio se nakon napada na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, kroz koji je ranije prolazila petina svetske proizvodnje nafte.

U međuvremenu, izraelski ministar odbrane, Izrael Kac, izjavio je da je njegova zemlja spremna da odgovori "velikom silom" ukoliko Iran napadne Izrael tokom jevrejske sezone velikih praznika, koja počinje sredinom septembra.