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Gradonačelnik mesta Ži, koje ima oko 1.000 stanovnika, izašao je na lice mesta, a potom sazvao vanrednu sednicu gradskog veća.

Tela četvoro članova iste porodice, među kojima su i dva dečaka uzrasta šest i devet godina, pronađena su u mestu Ži, u departmanu Gornja Saona, potvrdio je u četvrtak izvor iz zvaničnih službi koji je želeo da ostane anoniman.

Tela su pronađena u sredu uveče na parceli na kojoj su se nalazile kamp-prikolice, naveo je izvor, potvrđujući informacije lista L'Est Républicain.

- Četiri tela su pronađena juče uveče oko 20 časova, među njima i tela dvojice dečaka od šest i devet godina - rekao je izvor.

Prema navodima regionalnog lista, otac je navodno vatrenim oružjem ubio članove svoje porodice, a potom izvršio samoubistvo. Veruje se da je četvrta žrtva bila maćeha dečaka. Jedno od tela pronađeno je u kombiju.

- Bili su bračni par koji je bio u procesu razvoda i gradili su kuću - rekao je zvanični izvor i dodao da je otac pripadao zajednici putujućih porodica.

Prema pisanju lista L'Est Républicain, jedno telo pronađeno je u kombiju, dok su preostala tri pronađena u kamp-prikolici.

Gradonačelnik mesta, koje ima oko 1.000 stanovnika, izašao je na lice mesta, a potom sazvao vanrednu sednicu gradskog veća. Tužilaštvo se nije oglašavalo.

(Kurir.rs/Le Figaro)

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