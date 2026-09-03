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U Kijevuje došlo do oružanog sukoba između pripadnika dve ukrajinske bezbednosne službe tokom istrage o ruskom opozicionaru Stepanu Kaplunovu. U pucnjavi su ranjena najmanje tri pripadnika ukrajinske vojno-obaveštajne službe.

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU)saopštila je da istražuje navodnu rusku terorističku zaveru protiv pripadnika ruske opozicije.

Ranije je izvor iz ukrajinskih odbrambenih snaga rekao za "Kijev independent" da je meta zavere bio Kaplunov, zamenik komandanta Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), paravojne jedinice koja se bori na strani Kijeva.

RDK je podređen ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi HUR. Kaplunov se 24. avgusta nalazio u Ukrajini na proslavi Dana nezavisnosti, a RDK je u utorak na Telegramu objavio da su ga "nepoznate osobe ote­le u dvorištu njegovog doma".

Dok su vlasti saopštavale da je navodna zavera sprečena, pojavile su se informacije o pucnjavi u Kijevu.

Različite verzije događaja

Prema ukrajinskom glavnom tužilaštvu, pripadnike SBU-a napala je "jedna od jedinica ukrajinskih odbrambenih snaga" dok su sprovodili istragu o navodnoj zaveri.

- Tokom istražnih radnji u postupku koji se vodi zbog terorističkog čina FSB-a Ruske Federacije došlo je do oružanog napada na pripadnike SBU-a - saopštilo je tužilaštvo.

Savetnik predsednika Dmitro Litvin rekao je novinarima da su u incidentu učestvovali SBU i ukrajinska vojno-obaveštajna služba HUR. Dodao je da je predsednik Volodimir Zelenski "prozvao" čelnike obe službe i naredio im da javnost obaveste o onome šta se događa.

Kaplunovljev advokat i komandant jedne jedinice HUR-a izneli su drugačiju verziju događaja.

Komandant specijalne jedinice HUR-a "Timur", kojoj pripada i RDK, rekao je u video-snimku koji je objavio Radio Slobodna Evropa da su Kaplunova "usred bela dana oteli" pripadnici SBU-a i držali ga bez optužnice.

Nakon što je postignut dogovor o pravnim procedurama, komandant je rekao da je SBU počeo da hapsi pripadnike HUR-a. Tvrdio je da je SBU otvorio vatru na nenaoružane pripadnike HUR-a.

Advokat: Kaplunov pušten na slobodu

Taras Borovski, advokat koji zastupa Kaplunova, rekao je da su u pucnjavi ranjena trojica pripadnika HUR-a, od kojih su dvojica teško povređena.

- Jedan je pogođen u nogu i presečena mu je arterija. U veoma je teškom stanju u zdravstvenoj ustanovi. Drugi je takođe u teškom stanju u bolnici. Treći je lakše ranjen - rekao je Borovski za "Ukrajinsku pravdu".

Borovski, koji je rekao da se nalazio na mestu događaja, tvrdio je i da su pripadnici SBU-a tokom noći hitno pretresli Kaplunovljev stan, da njegovom advokatu nisu dozvolili ulazak i da nisu imali sudski nalog.

On je takođe odbacio tvrdnju SBU-a da je sprečen pokušaj atentata na Kaplunova. Nazvao ju je pokušajem opravdavanja onoga što je opisao kao nezakonito pritvaranje.

Potvrdio je da je komandant jedinice "Timur" bio prisutan tokom istražnih radnji i da je pregovarao između predstavnika dve bezbednosne službe. Kaplunov je u međuvremenu pušten na slobodu, rekao je Borovski, ali nije poznato gde se trenutno nalazi.

Zelenski smenio šefa odeljenja SBU-a

Zelenski je kasnije incident nazvao "apsolutno sramotnom situacijom" u koju su bili uključeni pripadnici SBU-a i HUR-a. Najavio je da će glavni državni tužilac Ruslan Kravčenko i Državni istražni biro utvrditi šta se dogodilo.

Zelenski je poručio da odgovorni moraju snositi posledice, uključujući moguće kadrovske promene među rukovodiocima bezbednosnih službi, kao i interne istrage koje će sprovesti obe agencije.

- Ovde u Ukrajini sme da se puca samo na ruske okupatore u odbrani Ukrajine. Na nijednu drugu pucnjavu naša država nikada neće gledati kao na nešto što je bilo kome dozvoljeno - upozorio je Zelenski.

Zelenski je potom potpisao predsednički dekret kojim je smenio Oleha Hramova, šefa odeljenja SBU-a za zaštitu državnih tajni. Šef kabineta predsednika Kiril Budanov pozvao je na "temeljnu i nepristrasnu istragu".

Ovo nije prvi incident između SBU-a i HUR-a

Nasilni incidenti između HUR-a i SBU-a su retki, ali nije da se dešavaju prvi put. U martu 2022. godine telo bankara Denisa Kirejeva izbačeno je iz kombija u centru Kijeva, sa prostrelnom ranom na glavi.

Kirejev je radio za HUR, a pripisuje mu se da je pribavljao informacije o ruskim planovima za sveobuhvatnu invaziju koje su pomogle Ukrajini da se odbrani od prvobitnih planova Kremlja za zauzimanje Kijeva.

Potom je učestvovao u mirovnim pregovorima između Kijeva i Moskve 2022. godine, koji na kraju nisu doneli rezultate. Ubrzo je, međutim, postao osumnjičen za izdaju i optužen da je dvostruki agent koji radi za Rusiju.

Budanov, tadašnji šef HUR-a, 2023. godine odbacio je tvrdnje da je Kirejev radio za Rusiju i rekao da su ga ubili pripadnici SBU-a.