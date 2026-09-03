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Međunarodna kompanija Uber od danas je omogućila prve autonomne vožnje za putnike u Londonu, u saradnji sa britanskom kompanijom Wayve. Korisnici koji naruče UberX, Uber Electric ili Uber Comfort mogu biti upareni sa potpuno električnim automobilom koji koristi Wayveovu tehnologiju AI Driver, a vožnja se ne naplaćuje dodatno zbog autonomne tehnologije. Reč je o prvom ovakvom servisu dostupnom javnosti u Velikoj Britaniji.

Ipak, ovo još nije potpuno vožnja bez čoveka. U automobilu se nalazi obučeni i licencirani bezbednosni vozač koji može da preuzme kontrolu ukoliko je to potrebno, dok bi sam automobil trebalo da se kreće autonomno. Korisnik kroz Uber aplikaciju može da prihvati ponuđenu vožnju autonomnim vozilom ili da izabere klasičnu vožnju, a istom aplikacijom otključava vrata i pokreće putovanje.

Za sada je broj ovih vozila veoma ograničen. Transport for London je u avgustu izdao licence za 15 vozila, a sva su bazirana na modelu Ford Mustang Mach-E. Automobili su opremljeni Wayveovim AI Driver sistemom, kao i kamerama i radarima koji pokrivaju okolinu vozila. U unutrašnjosti se nalaze i interaktivni ekrani, preko kojih putnici mogu da prate planiranu putanju, a sistem podržava 64 jezika.

Wayve, britanski startap osnovan 2017. godine, razvija sistem koji se oslanja na veštačku inteligenciju i učenje iz podataka, a kompanija navodi da njen AI Driver ne zavisi od unapred napravljenih HD mapa. Partnerstvo sa Uberom deo je šireg plana širenja autonomnih vozila na više od deset svetskih tržišta, dok Wayve već radi i sa Nissanom na budućoj upotrebi svoje tehnologije u drugim modelima. London je tako postao novo veliko evropsko polje za testiranje tehnologije koja bi jednog dana mogla da potpuno izbaci vozača iz taksija.

Nema veze sa Teslinim Sajberkebom

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Važno je napomenuti da ovaj projekat nema direktne veze sa Teslinim robotaksijem Cybercab. U Londonu su za autonomne vožnje zaduženi Uber i britanska kompanija Wayve, čija se tehnologija koristi u električnim automobilima Ford Mustang Mach-E, dok Tesla razvija sopstveno vozilo i sistem autonomne vožnje. Reč je, dakle, o dva potpuno odvojena projekta i kompanije nisu povezane u ovom slučaju.