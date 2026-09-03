SITUACIJA SE NAGLO ZAOŠTRAVA, MOSKVA NAJAVILA MERE PROTIV NEMAČKE! Lavrov: "Sve drugo bilo bi nedostatak samopoštovanja Rusije"
Rusijaće zatvoriti nemačke kulturne centre širom zemlje, saopštio je u četvrtak ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Ovaj potez usledio je nakon što je Berlin optužio Moskvu da stoji iza pokušaja napada na aerodrom Lajpcig/Hale i najavio zatvaranje ruskog konzulata u Bonu i Ruskog doma, kulturnog centra u nemačkoj prestonici.
Lavrov je rekao da će kulturni centri nemačkog Gete instituta biti zatvoreni u Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu, dodajući da bi svaki drugačiji odgovor pokazao nedostatak "samopoštovanja" Rusije.
Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, Lavrov je rekao da Nemačka "nije mogla da ne razume" da će zatvaranje Ruskog doma "značiti kraj njenog kulturnog prisustva u Rusiji".
Dron napunjen eksplozivom pronađen je 4. avgusta u blizini ukrajinskog aviona na aerodromu Lajpcig/Hale, nakon čega je deaktiviran. Ovaj aerodrom predstavlja veliko međunarodno čvorište za vazdušni transport tereta i koristi se za pružanje podrške Ukrajini.
Moskvu su brojni zapadni zvaničnici optužili da sprovodi kampanju sabotaže i ometanja čiji je cilj podrivanje podrške Ukrajini i destabilizacija evropskih zemalja.
Putin je odbacio te optužbe, rekavši da Berlin želi da skrene pažnju sa sopstvenih propusta i nezadovoljstva birača. Prema njegovim rečima, svi dokazi koji se nude "podmetnuti su".
Ministri zemalja Evropske unije u sredu su razmatrali kako najbolje odgovoriti na pokušaj napada dronom, ali im ide teško da pronađu nove načine za suočavanje sa ovim izazovom bez pribegavanja vojnim merama.
- Jasno je da ovo nosi sve karakteristike terorizma koji sponzoriše država. Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga? - rekla je šefica diplomatije EU Kaja Kalas novinarima pre nego što je otišla da predsedava sastankom ministara spoljnih poslova EU u Irskoj.
Na sastanku su razmatrane sankcije, ograničenja izdavanja viza i zatvaranje ruskih konzulata, pored ostalih mera.
EU je Rusiji zbog rata u Ukrajini uvela gotovo dvadesetak paketa sankcija, kojima je obuhvaćeno više od 3.000 zvaničnika, oligarha i različitih subjekata, uključujući banke, energetske kompanije i proizvođače dronova.
Kalas je rekla da se EU već priprema za uvođenje novih zabrana putovanja i zamrzavanje imovine za još oko 1.600 osoba. Nemačka je insistirala na tome da "nije u ratu", ali da je postala "svakodnevna meta" hibridne kampanje Kremlja.
Putin je odbacio optužbe, ponovivši da Berlin želi da skrene pažnju sa sopstvenih propusta i nezadovoljstva birača.
- Dokazi koji se nude, podmetnuti su - rekao je on.
Međutim, nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je da je Berlin pažljivo pripremio svoj odgovor i da "Rusija sada mora da živi sa posledicama".
On je pozvao Rusiju "da pokaže da je i ona spremna za razumne razgovore i pregovore, posebno kada je reč o situaciji u Ukrajini".