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Rusijaće zatvoriti nemačke kulturne centre širom zemlje, saopštio je u četvrtak ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Ovaj potez usledio je nakon što je Berlin optužio Moskvu da stoji iza pokušaja napada na aerodrom Lajpcig/Hale i najavio zatvaranje ruskog konzulata u Bonu i Ruskog doma, kulturnog centra u nemačkoj prestonici.

Lavrov je rekao da će kulturni centri nemačkog Gete instituta biti zatvoreni u Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu, dodajući da bi svaki drugačiji odgovor pokazao nedostatak "samopoštovanja" Rusije.

1/15 Vidi galeriju Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, Lavrov je rekao da Nemačka "nije mogla da ne razume" da će zatvaranje Ruskog doma "značiti kraj njenog kulturnog prisustva u Rusiji".

Dron napunjen eksplozivom pronađen je 4. avgusta u blizini ukrajinskog aviona na aerodromu Lajpcig/Hale, nakon čega je deaktiviran. Ovaj aerodrom predstavlja veliko međunarodno čvorište za vazdušni transport tereta i koristi se za pružanje podrške Ukrajini.

Moskvu su brojni zapadni zvaničnici optužili da sprovodi kampanju sabotaže i ometanja čiji je cilj podrivanje podrške Ukrajini i destabilizacija evropskih zemalja.

Putin je odbacio te optužbe, rekavši da Berlin želi da skrene pažnju sa sopstvenih propusta i nezadovoljstva birača. Prema njegovim rečima, svi dokazi koji se nude "podmetnuti su".

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Ministri zemalja Evropske unije u sredu su razmatrali kako najbolje odgovoriti na pokušaj napada dronom, ali im ide teško da pronađu nove načine za suočavanje sa ovim izazovom bez pribegavanja vojnim merama.

- Jasno je da ovo nosi sve karakteristike terorizma koji sponzoriše država. Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga? - rekla je šefica diplomatije EU Kaja Kalas novinarima pre nego što je otišla da predsedava sastankom ministara spoljnih poslova EU u Irskoj.

Na sastanku su razmatrane sankcije, ograničenja izdavanja viza i zatvaranje ruskih konzulata, pored ostalih mera.

1/9 Vidi galeriju Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA

EU je Rusiji zbog rata u Ukrajini uvela gotovo dvadesetak paketa sankcija, kojima je obuhvaćeno više od 3.000 zvaničnika, oligarha i različitih subjekata, uključujući banke, energetske kompanije i proizvođače dronova.

Kalas je rekla da se EU već priprema za uvođenje novih zabrana putovanja i zamrzavanje imovine za još oko 1.600 osoba. Nemačka je insistirala na tome da "nije u ratu", ali da je postala "svakodnevna meta" hibridne kampanje Kremlja.

Putin je odbacio optužbe, ponovivši da Berlin želi da skrene pažnju sa sopstvenih propusta i nezadovoljstva birača.

- Dokazi koji se nude, podmetnuti su - rekao je on.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Međutim, nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je da je Berlin pažljivo pripremio svoj odgovor i da "Rusija sada mora da živi sa posledicama".