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Holandska centralna banka (DNB) objavila je da je prebacila milijarde dolara u zlatu iz Severne Amerike u London zbog "sve većih geopolitičkih previranja".

BBC prenosi da je iz DNB juče saopšteno da je 86 tona zlata izvučeno iz SAD i Kanade u složenoj operaciji koja je trajala nekoliko meseci.

U saopštenju se navodi da su holandske rezerve sada u Banci Engleske, uz obrazloženje da u Londonu lakše može da se trguje plemenitim metalom "u kriznoj situaciji“.

- Ovo je bilo neophodno da bismo ojačali našu otpornost i spremnost - izjavio je Olaf Slejpen, predsednik DNB.

Britanski medijski servis navodi da je prenos zlata obavljen dok je u toku trgovinski spor SAD i Kanade, u okviru kojeg su obe države uvele nove carine jedna drugoj posle neuspelih pregovora.

Fizički prebačeno 27 tona zlatnih poluga

Iz DNB je navedeno da je od marta do avgusta prebačeno 27 tona zlatnih poluga iz Njujorka i kanadske prestonice Otave u gradić Zajst, koji se nalazi blizu Utrehta u Holandiji.

Navodi se da je slična količina je potom premeštena u London, bez potrebe za topljenjem poluga.

- Ostatak rezervi je prodat u Njujorku, a potom ponovo kupljen u Londonu - saopštila je Holandska centralna banka.

1/5 Vidi galeriju Zlatne poluge Foto: Shutterstock

BBC navodi da nije poznato kako je toliko zlata prevezeno preko Atlantskog okeana.

- Kombinovanje procesa kupovine i prodaje sa fizičkim prevozom omogućilo je DNB da ublaži rizike koje prati tako složeno fizičko premeštanje zlata - piše u saopštenju DNB.

Holandska centralna banka (DNB) Foto: Shutterstock

Holandska centralna banka nije navela na šta misli pod "geopolitičkim previranjima" koje pominje, ali BBC navodi da je američka privreda u neizvesnom položaju zbog rata koji SAD vode protiv Irana, a koji se odražava i na svetsku trgovinu.

Pored toga, Kanada je teško pogođena američkim carinama na ključne proizvode, poput čelika, aluminijuma, drvne građe i automobila, kao i dodatnim taksama od 50 odsto na robu ukupne vrednosti od 20 milijardi dolara koje su uvedene prošlog meseca.

Foto: Shutterstock

Iz DNB je poručeno da se zlato koje se drži u Banci Engleske "smatra zlatom kojim se najlakše trguje na svetu" i da je stoga dostupnije u kriznim vremenima nego da je ostalo u SAD ili Kanadi.

Polovina holandskih rezervi bila u Severnoj Americi

Pre prebacivanja plemenitog metala u London, DNB je oko 31,3 odsto zlata držala u SAD-u i 19,7 odsto u Kanadi.

Foto: Shutterstock

Sada je u obe severnoameričke zemlje ostalo oko 18,5 odsto ukupnog holandskog zlata.

- Na kraju 2025. holandske zalihe zlata iznosile su 612,4 tona, a njihova vrednost je procenjena na 72,2 milijarde evra - saopštio je DNB.

Udeo holandskog zlata koji se drži u Londonu posle ovog prenosa povećan je sa 18,1 odsto na 32,1 odsto.

U samoj Holandiji DNB i dalje drži 30,8 odsto rezervi zlata.