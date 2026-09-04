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Veliki slučaj krijumčarenja narkotika u Vijetnamu dobio je epilog pred sudom u Ho Ši Minu, gde je 11 ljudi osuđeno na smrt, dok je najmanje 20 drugih optuženih dobilo kaznu doživotnog zatvora. Proces je obuhvatio ukupno 227 optuženih, a istraga je počela nakon neobičnog otkrića na aerodromu u tom gradu.

Sve je počelo u martu 2023. godine, kada su četiri stjuardese kompanije Vijetnam erlajnsa stigle iz Pariza na aerodrom Tan Son Njat u Ho Ši Minu. U njihovom prtljagu pronađeno je više od 10 kilograma droge, skrivene u čak 157 tuba paste za zube. Istražitelji su naknadno utvrdili da stjuardese nisu znale da prenose narkotike, već da su iskorišćene za transport.

Dalja istraga potom je otkrila mnogo širu mrežu koja je, prema navodima tužilaštva, organizovala prebacivanje narkotika iz Francuske u Vijetnam, gde su oni dalje distribuirani širom južnog dela zemlje. Članovi grupe navodno su koristili šifrovane platforme za komunikaciju, bankovne račune registrovane na tuđa imena i različite kurirske službe kako bi prikrili trag novca i organizovali distribuciju.

Slučaj je zbog obima prerastao početnu istragu protiv osoba povezanih sa transportom droge, pa se pred sudom našlo ukupno 227 optuženih. Među njima su pojedini proglašeni odgovornim za učešće u velikoj mreži trgovine narkoticima, dok su kazne uključivale i doživotni zatvor. Vijetnam inače spada među zemlje sa veoma strogim zakonima kada je reč o trgovini narkoticima, a za najteža krivična dela u vezi sa drogom predviđena je i smrtna kazna.

Prema informacijama koje je objavio Rojters, upravo je zaplena droge u prtljagu četiri stjuardese bila početna tačka istrage koja je istražitelje dovela do mnogo veće transnacionalne mreže. Sudski postupak tako je od prvobitnog slučaja sa nekoliko stjuardesa prerastao u jedan od najvećih procesa protiv krijumčarenja droge u zemlji.