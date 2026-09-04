Slušaj vest

Veliki slučaj krijumčarenja narkotika u Vijetnamu dobio je epilog pred sudom u Ho Ši Minu, gde je 11 ljudi osuđeno na smrt, dok je najmanje 20 drugih optuženih dobilo kaznu doživotnog zatvora. Proces je obuhvatio ukupno 227 optuženih, a istraga je počela nakon neobičnog otkrića na aerodromu u tom gradu.

Sve je počelo u martu 2023. godine, kada su četiri stjuardese kompanije Vijetnam erlajnsa stigle iz Pariza na aerodrom Tan Son Njat u Ho Ši Minu. U njihovom prtljagu pronađeno je više od 10 kilograma droge, skrivene u čak 157 tuba paste za zube. Istražitelji su naknadno utvrdili da stjuardese nisu znale da prenose narkotike, već da su iskorišćene za transport.

Dalja istraga potom je otkrila mnogo širu mrežu koja je, prema navodima tužilaštva, organizovala prebacivanje narkotika iz Francuske u Vijetnam, gde su oni dalje distribuirani širom južnog dela zemlje. Članovi grupe navodno su koristili šifrovane platforme za komunikaciju, bankovne račune registrovane na tuđa imena i različite kurirske službe kako bi prikrili trag novca i organizovali distribuciju.

Slučaj je zbog obima prerastao početnu istragu protiv osoba povezanih sa transportom droge, pa se pred sudom našlo ukupno 227 optuženih. Među njima su pojedini proglašeni odgovornim za učešće u velikoj mreži trgovine narkoticima, dok su kazne uključivale i doživotni zatvor. Vijetnam inače spada među zemlje sa veoma strogim zakonima kada je reč o trgovini narkoticima, a za najteža krivična dela u vezi sa drogom predviđena je i smrtna kazna.

Prema informacijama koje je objavio Rojters, upravo je zaplena droge u prtljagu četiri stjuardese bila početna tačka istrage koja je istražitelje dovela do mnogo veće transnacionalne mreže. Sudski postupak tako je od prvobitnog slučaja sa nekoliko stjuardesa prerastao u jedan od najvećih procesa protiv krijumčarenja droge u zemlji.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaDA LI JE OVO BIO PLAN OD SAMOG POČETKA? Nakon političke krize u Venecueli, Amerikanci pokazali PO ŠTA SU ZAISTA DOŠLI - dogovor je sklopljen, MILIJARDE STIŽU
Donald Tramp Venecuela nafta
PlanetaTAKSIJI BUDUĆNOSTI STIGLI NA ULICE! Automobili sami voze putnike, veštačka inteligencija preuzima volan i samostalno upravlja vozilom (FOTO/VIDEO)
London taksi bez vozača Waymo
PlanetaSNIMAK ŽESTOKOG SUKOBA U KIJEVU! Agenti dve glavne obaveštajne službe pucaju jedni na druge! Zelenski HITNO reagovao, doneo je važnu odluku! (VIDEO)
Kijev
PlanetaHOROR U KAMP-PRIKOLICI I KOMBIJU! Otac ubio ženu i sinove starosti od 6 i 9 godina, pa izvršio samoubistvo! Užas u Francuskoj!
profimedia0531417469-pariz-policija-protest.jpg