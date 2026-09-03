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Osumnjičeni napadač je među poginulima, dok su trojica policajaca nakon razmene vatre hitno prevezena u bolnicu. Policija je požurila na mesto događaja kako bi zaustavila aktivnog napadača, nakon što je putem broja 911 prijavljeno više pucnjeva.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u Mineapolisu Foto: Richard Tsong-Taatarii / Zuma Press / Profimedia, Ellen Schmidt/AP

Za manje od dva minuta policajci su uspeli da uđu u stambenu zgradu i ubrzo pronađu više teško povređenih osoba, rekao je vršilac dužnosti šefa policije BIl Peterson.

Jedna od žrtava preminula je na licu mesta od prostrelne rane, dok je druga podlegla povredama nakon što je prevezena u bolnicu. Hrabri policajci pronašli su osumnjičenog napadača u stanu na višem spratu, u blizini ulice Ist Grant 15, gde se pucnjava nastavila. Jedan policajac iz Mineapolisa pogođen je u nogu, dok je drugi zadobio dva hica u predelu stomaka.

Treći policajac zadobio je povrede čija priroda još nije poznata, saopštio je policijski narednik Garet Parten. Očekuje se da će se sva trojica povređenih policajaca potpuno oporaviti.

Na mestu pucnjave pronađene su još tri povređene osobe, koje su prevezene na lečenje. Identitet napadača još nije saopšten, a njegovo telo je takođe pronađeno na mestu događaja.

Nije poznato da li je poginuo tokom razmene vatre sa policijom ili je izvršio samoubistvo.

- Zaista sam užasnut ovim nivoom nasilja - rekao je šef policije.

- Taj osećaj ublažavaju jedino hrabre reakcije policajaca iz Mineapolisa, koji su bez oklevanja odgovorili na poziv, suočili se sa izuzetno opasnom situacijom, radili na okončanju nasilja i uspostavljanju bezbednosti.

Direktor FBI-ja Kaš Patelpružio je punu podršku Mineapolisu nakon prvih izveštaja o pucnjavi.

- FBI je upoznat sa pucnjavom u Mineapolisu u kojoj su učestvovali pripadnici policije, a naši ljudi su na terenu. Ponudićemo sve resurse koji budu neophodni kako bismo pomogli lokalnim vlastima.

U istoj stambenoj zgradi prošle godine su u odvojenom incidentu ubijena dvojica muškaraca.

Stanarka zgrade Umekua Agnju rekla je za Star Tribune da je pucnjava bila "zastrašujuća". Ona se nalazila u liftu kada je pucnjava počela.

- U liftu su bile tri odrasle osobe i jedno dete. Svi smo bili zajedno, a kada smo stigli na prvi sprat, tada smo čuli stravičnu pucnjavu - rekla je.

Umekua je pobegla i sakrila se u kupatilu, pre nego što joj je drugi stanar pomogao da pobegne iz zgrade.

- Samo zahvaljujem Bogu što sam živa, jer sam to mogla da budem ja. Mogao je da ubije neku drugu devojku, njenu majku ili bilo koga ko je mogao da bude pogođen - rekla je.

Guverner Minesote Tim Volc rekao je da državni zvaničnici i dalje rade na mestu pucnjave.

- Zahvalan sam pripadnicima policije koji aktivno rade na tome da obezbede sigurnost naših sugrađana u centru Mineapolisa ovog popodneva. Minesota se moli za pripadnike hitnih službi.

Građanima je upućen apel da izbegavaju područje od 12. ulice do Frenklinove avenije i od avenije Hene­pin do Treće južne avenije, dok je hotel "Hyatt Regency" ograđen i blokiran.

Predsednica Predstavničkog doma Minesote, Liza Demut rekla je da se "moli za žrtve ovog gnusnog zločina".