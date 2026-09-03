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Zaplena i napadi na ruske civilne brodove predstavljaju čin "državnog terorizma", izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, upozorivši da takve akcije dodatno otežavaju mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Govoreći u četvrtak na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, ruski predsednik osudio je nedavne slučajeve zaplene ruskih civilnih plovila i ukazao na pretnje Kijeva putničkim avionima.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Ukrajinski lider Volodimir Zelenski ranije je poručio stranim avio-kompanijama, osiguravajućim društvima i vladama čiji avioni i dalje koriste ruski vazdušni prostor da su "sigurni danina nebu iznad Rusije završeni".

- Ovo je, naravno, manifestacija državnog terorizma - rekao je Putin, dodajući da takvi postupci "nesumnjivo otežavaju mogućnost bilateralnih mirovnih pregovora".

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock