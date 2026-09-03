ZELENSKI: "Bezbedni dani na nebu iznad Rusije su prošlost", Putin mu odgovorio!
Zaplena i napadi na ruske civilne brodove predstavljaju čin "državnog terorizma", izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, upozorivši da takve akcije dodatno otežavaju mirovne pregovore sa Ukrajinom.
Govoreći u četvrtak na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, ruski predsednik osudio je nedavne slučajeve zaplene ruskih civilnih plovila i ukazao na pretnje Kijeva putničkim avionima.
Ukrajinski lider Volodimir Zelenski ranije je poručio stranim avio-kompanijama, osiguravajućim društvima i vladama čiji avioni i dalje koriste ruski vazdušni prostor da su "sigurni danina nebu iznad Rusije završeni".
- Ovo je, naravno, manifestacija državnog terorizma - rekao je Putin, dodajući da takvi postupci "nesumnjivo otežavaju mogućnost bilateralnih mirovnih pregovora".
On je takođe upozorio da "oni koji ćute i ne obraćaju pažnju na ovo postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu", misleći na zapadne zemlje koje podržavaju Kijev.