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Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je tokom vožnje kroz šumu naišao na tigra koji se nije sklanjao pred automobilom u kojem se nalazio.

Tokom obraćanja na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, Putin je susret sa životinjom opisao kao zanimljiv prizor, nazvavši tigra "gospodarem tajge".

- Znate, ne mogu a da ovo ne podelim sa vama. Vozili smo se automobilom kroz šumu, kad izlazi tigar i ide pravo ispred automobila. Maše repom i nikako da se skloni. Gospodar tajge. Bilo je veoma zanimljivo videti svo bogatstvo ovih krajeva - rekao je Putin.

Istočni ekonomski forum održava se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku, na jugoistoku Rusije. Vladivostok je najveća ruska luka na Tihom okeanu, a amurski, odnosno sibirski tigar nalazi se na zastavi i grbu grada i predstavlja simbol tog regiona.

(Kurir.rs/Agencije/Preneo: V.M.)

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