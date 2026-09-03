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Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je tokom vožnje kroz šumu naišao na tigra koji se nije sklanjao pred automobilom u kojem se nalazio.

Tokom obraćanja na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, Putin je susret sa životinjom opisao kao zanimljiv prizor, nazvavši tigra "gospodarem tajge".

- Znate, ne mogu a da ovo ne podelim sa vama. Vozili smo se automobilom kroz šumu, kad izlazi tigar i ide pravo ispred automobila. Maše repom i nikako da se skloni. Gospodar tajge. Bilo je veoma zanimljivo videti svo bogatstvo ovih krajeva - rekao je Putin.