PUTIN NALETEO NA TIGRA USRED ŠUME! Ruski predsednik otkrio detalje susreta, novinari u neverici! "Nije hteo da se skloni..." (VIDEO)
Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je tokom vožnje kroz šumu naišao na tigra koji se nije sklanjao pred automobilom u kojem se nalazio.
Tokom obraćanja na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, Putin je susret sa životinjom opisao kao zanimljiv prizor, nazvavši tigra "gospodarem tajge".
- Znate, ne mogu a da ovo ne podelim sa vama. Vozili smo se automobilom kroz šumu, kad izlazi tigar i ide pravo ispred automobila. Maše repom i nikako da se skloni. Gospodar tajge. Bilo je veoma zanimljivo videti svo bogatstvo ovih krajeva - rekao je Putin.
Istočni ekonomski forum održava se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku, na jugoistoku Rusije. Vladivostok je najveća ruska luka na Tihom okeanu, a amurski, odnosno sibirski tigar nalazi se na zastavi i grbu grada i predstavlja simbol tog regiona.
(Kurir.rs/Agencije/Preneo: V.M.)