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Ukrajinski pomorski dronovi napali su ujutru 3. septembra luku u ruskom gradu Sočiju, u Krasnodarskom kraju. To potvrđuje GEOINT analiza portala Militarnyi, kao i fotografije i video-snimci koje je objavio kanal za praćenje događaja Exilenova+.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinski napad na luku Soči Foto: Youtube/Exilenova

Lokalni stanovnici objavili su na internetu snimke na kojima se vidi dim koji se diže sa mesta eksplozije. Na njima se takođe vidi kako bespilotna površinska letelica eksplodira neposredno pored pristaništa.

Jedna od eksplozija dogodila se u blizini položaja ruskog sistema protivvazdušne odbrane "Pancir", što se vidi na fotografijama. Moguće je da je upravo taj položaj bio jedna od meta napada ukrajinskih odbrambenih snaga.

Tokom napada, lokalni kanali izvestili su o snažnim eksplozijama u centru grada i pozvali stanovnike da napuste područje oko luke.

Ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj takođe je privremeno ograničila sletanja i poletanja aviona na aerodromima u Sočiju i Gelendžiku, uz obrazloženje da je to učinjeno "kako bi se osigurala bezbednost letova".

To bi moglo da ukazuje na to da su, pored pomorskih dronova, u napadu učestvovale i bespilotne letelice (UAV). Međutim, do sada se na internetu nije pojavio nijedan snimak njihovog leta iznad ovog ruskog grada.