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Roberto Vanači, italijanski ultradesničarski evroparlamentarac i penzionisani general, označen je kao mogući "trojanski konj ruskog uticaja u Italiji".

Korijere dela sera navodi da se ovakav opis političara, koji je 2024. u Evropski parlament izabran na listi stranke Liga vicepremijera Matea Salvinija, da bi u februaru ove godine osnovao soptvenu partiju Nacionalna budućnost, korišćen u nedavnoj analizi Evropskog saveta za spoljne odnose (ECFR), a juče je ponovljen u članku Fajnenšel tajmsa (FT).

Članak pod nazivom "Ruski 'trojanski konj' u Italiji testira Đorđu Meloni" fokusira se na generalov politički uspon i njegov potencijalni uticaj na kandidaturu Meloni za reizbor na čelo vlade.

FT: Prekinuo odmor da bi okrivio Ukrajinu

Britanski list rekonstruiše Vanačijeve stavove, počevši od njegovog napada na italijansku politiku podrške Ukrajini i njenim posledicama na cenu goriva.

- Kada su cene benzina u Italiji ovog leta dostigle najviši nivo u poslednje tri godine, radikalni desničar Roberto Vanači je prekinuo odmor na plaži da bi okrivio Ukrajinu - piše FT.

U video snimku objavljen na društvenim mrežama, Vanači je tvrdio da su ukrajinski napadi dronova na ruske rafinerije izazvali vrtoglavi skok cena goriva, predlažući rešenje.

- Prestanite da dajete oružje i novac Ukrajini - poručio je tada Vanači.

1/11 Vidi galeriju Roberto Vanači, lider italijanske ultradesničarske stranke Nacionalna budućnost i penzionisani general Foto: MICHELE MARAVIGLIA/ANSA, ELISABETTA BARACCHI/ANSA, Marius Burgelman/AP

Prema pisanju FT, Vanačijev napad "otvorio je novi front protiv premijerke Đorđe Meloni", direktno dovodeći u pitanje njenu snažno proukrajinsku spoljnu politiku "argumentima iznenađujuće bliskim onima iz Moskve".

Među porukama koje je izneo penzionisani italijanski general FT je naveo i poziv na ponovno pokretanje poslovanja i trgovine sa zemljom koju predvodi ruski predsednik Vladimir Putin.

Vanačijev odgovor

Vanači je odgovorio na članak FT objavom na društvenim mrežama, uz koju ide fotografija na kojoj na glavi nosi sovjetsku šubaru i drži čašicu votke u ruci, uz naslov teksta britanskog lista kojeg naziva "Finacial lies" (Finajsijske laži).

- „MOJ ODGOVOR NA ČLANAK U FAJNENŠEL TAJMSU.

Poštovani gospodine,

odgovaram vam drhtavom rukom, upravo otkrivši, zahvaljujući vašem članku "Ruski 'trojanski konj' u Italiji stavlja Đorđu Meloni na probu", objavljenom u vašim prestižnim novinama, da sam mandžurijski kandidat koga je poslala Ruska Federacija da se žali na neodržive cene benzina u mojoj zemlji, Italiji. Oslanjate se na ozloglašene rusofobne publikacije poput ECFR i IAL kako biste me prikazali kao "trojanskog konja". Iskreno, očekivao sam više od vas. Zadivljen sam elegancijom plana: umesto da se infiltrira u sedište NATO ili hakuje izbore, FSB se očigledno zadovoljio time da se italijanski general žali da mu je letnji odmor uništen računima za gorivo – žalba koju deli svaki italijanski građanin od Palerma do Bolcana, od kojih niko, koliko ja znam, ne odgovara Lubjanki - napisao je Vanači, prenosi Korijere dela sera.

1/3 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na samitu G7 u Francuskoj Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia, Thibault Camus/AP

On je dodao da "nema pojma" da li je članak FT "deo većeg plana da se razotkrije pravi identitet svakoga ko je ikada kritikovao vladinu energetsku politiku".

Oprostite mi, ali i dalje se borim da prihvatim ideju da je neslaganje sa briselskom ortodoksnom politikom sada empirijski ekvivalentno nelojalnosti prema Zapadu. Radujem se vašem sledećem članku o međunarodnoj zaveri koja stoji iza žalbi na cene u supermarketima. Uzgred, od kada pitanje zašto benzin toliko košta zahteva bezbednosnu dozvolu? Međutim, hvala vam puno što ste proširili – nadam se besplatno! – moje vidike.