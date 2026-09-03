OVO JE UZROK SMRTI BRAČNOG PARA U DŽAKUZIJU? Deca pronašla roditelje mrtve, rezultati obdukcije ukazuju na nešto NEOBIČNO, na mužu više tragova nego na ženi...
- Bračni par Tobin pronađen je mrtav u džakuziju u iznajmljenoj vili u Španiji, a deca su prijavila tragediju.
- Preliminarna obdukcija ukazuje na retko usisno zaglavljivanje, dok je utapanje isključeno kao uzrok smrti.
Bračni par koji je pronađen mrtav u džakuziju u iznajmljenoj kući za odmor u Španiji možda su bili žrtve retkog zaglavljivanja usled usisavanja, prema pisanju španskih medija.
Novozelanđanin Patrik Tobin (51) i njegova supruga Irkinja Tomasina Tobin (48) preminuli su u luksuznom stambenom kompleksu Kap Blank u Kuljeri, na valensijskoj obali, prošlog utorka.
Veruje se da su njihovo dvoje dece tinejdžera podigli uzbunu nakon što su pronašli roditelje oko 17 časova po lokalnom vremenu.
Istražitelji veruju da je sistem za cirkulaciju vode u đakuziju možda izazvao smrt bračnog para, prenosi valensijski lNEist Levante-EMV.
Preliminarni rezultati obdukcije sa Instituta za sudsku medicinu u Valensiji navodno ukazuju na to da su nastradali u neobičnoj nesreći koja uključuje sistem za usisavanje, u pojavi poznatoj kao usisno zaglavljivanje.
Ovo se dešava kada odvod bazena ili đakuzija usisa kosu, nakit ili udove osobe, što potencijalno može dovesti do utapanja ili teških povreda.
Španska policija je isključila utapanje kao uzrok smrti bračnog para i umesto toga navodi da su doživeli "kardiopulmonalni incident usled akutnog stresa", piše Levante-EMV.
Obdukcijom vršenom na telima pronađeni su tragovi i ogrebotine, pri čemu se navodi da su tragovi bili izraženiji na gospodinu Tobinu, prema pisanju ovog lista.
Kompletni rezultati obdukcije neće biti javno objavljeni, što je standardna praksa u Španiji.
Izveštava se da se tragedija dogodila u prizemlju trosobne Vile Luna, gde je spa centar opisan kao "oaza u prizemlju" sa đakuzijem, televizorom i prostorom za tuširanje ugrađenim u stenu s pogledom na more.
(Kurir.rs/Mirror)