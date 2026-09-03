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Bračni par koji je pronađen mrtav u džakuziju u iznajmljenoj kući za odmor u Španiji možda su bili žrtve retkog zaglavljivanja usled usisavanja, prema pisanju španskih medija.

Novozelanđanin Patrik Tobin (51) i njegova supruga Irkinja Tomasina Tobin (48) preminuli su u luksuznom stambenom kompleksu Kap Blank u Kuljeri, na valensijskoj obali, prošlog utorka.

Veruje se da su njihovo dvoje dece tinejdžera podigli uzbunu nakon što su pronašli roditelje oko 17 časova po lokalnom vremenu.

Istražitelji veruju da je sistem za cirkulaciju vode u đakuziju možda izazvao smrt bračnog para, prenosi valensijski lNEist Levante-EMV.

Preliminarni rezultati obdukcije sa Instituta za sudsku medicinu u Valensiji navodno ukazuju na to da su nastradali u neobičnoj nesreći koja uključuje sistem za usisavanje, u pojavi poznatoj kao usisno zaglavljivanje.

Bračni par Tobin, stradali u džakuziju na odmoru u Španiji Foto: društvene meže

Ovo se dešava kada odvod bazena ili đakuzija usisa kosu, nakit ili udove osobe, što potencijalno može dovesti do utapanja ili teških povreda.

Španska policija je isključila utapanje kao uzrok smrti bračnog para i umesto toga navodi da su doživeli "kardiopulmonalni incident usled akutnog stresa", piše Levante-EMV.

Obdukcijom vršenom na telima pronađeni su tragovi i ogrebotine, pri čemu se navodi da su tragovi bili izraženiji na gospodinu Tobinu, prema pisanju ovog lista.

Kompletni rezultati obdukcije neće biti javno objavljeni, što je standardna praksa u Španiji.