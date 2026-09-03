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Sjedinjene Države su tokom protekle godine ubile 227 ljudi u napadima na brodove za koje se sumnjalo da su korišćeni za krijumčarenje droge na Pacifiku i Karibima, prema podacima američke vojske.

1/5 Vidi galeriju Američko potapanje narko-broda na Karibima Foto: Printscreen/X

Ukupno 68 napada izvedeno je u okviru operacije "Južno koplje", koja traje tačno godinu dana, rekao je portparol Južne komande Oružanih snaga SAD (SOUTHCOM). Dodao je da su tom prilikom spasena trojica osumnjičenih krijumčara droge.

Američko Ministarstvo odbrane pokrenulo je operaciju "Južno koplje" po nalogu predsednika Donalda Trampa, sa ciljem suzbijanja krijumčarenja droge duž američkog kontinenta.

Zvaničnik američke vlade rekao je u utorak da je krijumčarenje droge na Karibima smanjeno za čak 65 odsto kao rezultat operacije. Ovaj podatak nije bilo moguće nezavisno proveriti.

SOUTHCOM je od početka operacije više puta objavljivao informacije o pogibiji osumnjičenih krijumčara droge, redovno objavljujući i snimke smrtonosnih napada.

1/6 Vidi galeriju Novi američki napad na brod narkodilera na Karibima Foto: screenshot YT/mirrornow

Uglavnom ostaje nejasno gde su se napadi tačno dogodili i na kojoj pravnoj osnovi su izvedeni. Kritičari su doveli u pitanje da li su napadi u međunarodnim vodama dozvoljeni prema međunarodnom pravu, kao i da li je u svim slučajevima zaista bila reč o krijumčarima droge.