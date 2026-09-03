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Jedna žena ostala je skrhana nakon što je njen verenik iznenada preminuo tokom odmora u Grčkoj, a njegovi poslednji trenuci odigrali su se tokom izleta radi posmatranja kornjača.

Silvana Bernardes (34) rekla je da je Kameron Volas (33) otputovao na Zakintos sa prijateljem 17. avgusta na petodnevni odmor, nakon teškog perioda u životu. Međutim, samo dan kasnije dogodila se tragedija kada je Kameron ušao u vodu tokom vožnje brodom.

Najcrnje vesti umesto javljanja sa odmora

Silvana je ispričala da je postajala sve zabrinutija pošto se tog jutra nije čula sa Kameronom, pre nego što ju je njegov prijatelj pozvao i saopštio joj potresne vesti. Rekla je: "Probudila sam se i iz nekog razloga sam osećala da nešto nije u redu. Njegov prijatelj je pozvao i rekao: 'Ne znam kako ovo da kažem, dogodilo se nešto loše'".

"Imala sam loš osećaj. Samo sam počela da vrištim i govorim 'ne', a on je rekao 'Kameron je umro'. Spustila sam slušalicu, plakala i jecala". Kameronov prijatelj je navodno primetio da on bezmalo nepomično pluta u vodi samo nekoliko sekundi nakon što je ušao.

Reanimacija i iznenadni kraj

Silvana, koja živi u Egzeteru u Devonu u Velikoj Britaniji, rekla je: "Ručali su i popili nekoliko pića, ali ništa previše, a onda je otišao na izlet brodom da potraži kornjače. U roku od nekoliko sekundi od ulaska u vodu, njegov prijatelj je primetio da ne reaguje i da pluta pored njega".

Njegov prijatelj je primenio reanimaciju pre nego što su ga vratili na obalu, gde su spasioci preuzeli situaciju. Kameron je potom prevezen u bolnicu, ali je, nažalost, preminuo pre nego što su stigli.

Silvana je rekla: "Kada je stigao u bolnicu, već je bio mrtav. To je jednostavno užasno. Otišao je tamo da se lepo provede i skrene misli, a onda se dogodila ova strašna stvar".

Zdravstvene tegobe uoči puta

Kameranova smrt usledila je nakon nekoliko zabrinjavajućih meseci.

Doživeo je napad samo dva dana nakon što je 13. maja počeo da radi kao vođa tima u jednoj vodovodnoj kompaniji. Lekari su u početku verovali da bi stres mogao biti uzrok, ali su mu kasnije prepisani lekovi nakon što je počeo da doživljava napade panike i probleme sa spavanjem. Takođe je posetio neurologa 12. avgusta i čekao dodatne analize.

Uzrok njegove smrti i dalje je nepoznat, zbog čega Silvana očajnički traži odgovore.

Rekla je: "Razmišljale smo da li je njegova smrt posledica napada. Da li mu je srce jednostavno stalo? Da li je doživeo napad panike ili moždani udar? Šta god da utvrde, prihvatićemo to kako bismo zatvorili ovo poglavlje i nastavili dalje".

1/3 Vidi galeriju Silvana Bernandes sa verenikom Kameronom Volasom, koji je preminuo na letovanju na Zakintosu Foto: Facebook

Planirali venčanje u Vijetnamu

Silvana i Kameron bili su zajedno više od 10 godina, nakon što su se upoznali preko interneta 2016. Verili su se u Kolumbiji prošlog decembra i planirali su da se venčaju u Vijetnamu u maju 2028. godine. Rekla je: "Srce mi se slama što sam ga izgubila. Bilo je tako neočekivano za mene i njegovu porodicu".

Silvana se sada nada da će Kameron moći da bude repatrijan u Ujedinjeno Kraljevstvo, a pokrenuta je i akcija prikupljanja novčanih sredstava kako bi pomogla da ga vrate kući i pruži podršku njegovim najbližima.

"Čovek sa srcem od zlata"

Rekla je: "Puno će značiti meni, porodici i prijateljima da ga dostojanstveno ispratimo i vratimo kući". Odatajući počast svom vereniku, dodala je: "Nema dovoljno reči da se opiše Kameron. Bio je veoma dobar čovek sa velikim srcem od zlata".

Rekla je da je bio poznat po tome što je zasmejavao ljude, brinuo o prijateljima i donosio radost svima oko sebe.