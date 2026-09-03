AMERIČKA VOJSKA OBORILA DNEVNI REKORD OD POČETKA RATA! Ispratila 40 tankera sa 18 miliona barela nafte, pogodila 60 meta u Iranu; Tramp: Više ne vide brodove!
- Američka vojska ispratila je 40 komercijalnih brodova sa 18 miliona barela nafte kroz Ormuski moreuz, što je novi dnevni rekord od početka rata sa Iranom.
- CNN navodi da su SAD istovremeno pogodile skoro 60 vojnih meta oko moreuza, uključujući PVO, radare i pomorske objekte.
- Tramp tvrdi da su američki udari uništili iranske radare i da Teheran više ne može da prati brodove kroz moreuz.
Američka vojska je ispratila 40 komercijalnih brodova koji su prevozili 18 miliona barela nafte kroz Ormuski moreuz, što je novi dnevni rekord od početka rata SAD i Izraela protiv Irana.
Podatke je objavio CNN, pozivajući se na dva američka zvaničnika upoznata s operacijama, nakon što su su Iran i SAD u utorak razmenili novu rundu vazdušnih udara.
Navodi se da je pre početka rata, pre nešto više od šest meseci, oko 20 miliona barela dnevno prolazilo kroz moreuz.
- SAD su koristile niz vazdušnih, pomorskih i svemirskih sredstava ne samo da bi nastavile udare na iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove u moreuzu, već su istovremeno odbijale talase napada dronovima dok su sprovodile rizične operacije pratnje brodova koji su prevozili milione barela nafte - kazali su zvaničnici.
Oborene iranske krstareće rakete
Jedan od izvora CNN je rekao da su "američke snage takođe neutralisale protivbrodske krstareće rakete tokom operacije pratnje".
- Ovo dolazi u trenutku kada su SAD usmerile ratnu strategiju na davanje prioriteta napadima na ciljeve oko moreuza, sprovodeći operacije pratnje komercijalnih brodova kroz ključni plovni put i održavajući pomorsku blokadu iranskih luka u okviru "pritiska po celom terenu“ Trampove administracije kako bi se pojačao ekonomski pritisak na rukovodstvo režima - naveli su zvaničnici.
Američika televizija dodaje da, iako je operacija u utorak bila uspešna, zvaničnici nemaju iluzije da je brzo rešenje sukoba blizu, a energetske kompanije su i dalje oprezne zbog ogromnih rizika koji su povezani sa slanjem njihovih brodova kroz moreuz, čak i uz vojnu pratnju.
Cene energenata ostaju visoke, što izaziva turbulencije na globalnom tržištu obveznica.
- Drugi deklarisani prioriteti predsednika Donalda Trampa, uključujući operacije usmerene na eliminisanje elemenata iranskog nuklearnog programa, za sada su suštinski "zanemareni" - kazao je jedan od zvaničnika, koji je ponovio da je Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD dobila uputstvo da usmeri sve napore ka moreuzu i sprečavanju izlaska ili ulaska naftnih tankera u iranske luke.
Sam Tramp je nedavno nagovestio da je zadovoljan što iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, koje nisu potpuno uništene u prošlogodišnjim američkim napadima na tri ključna nuklearna postrojenja, ostavlja zakopane i da ih prati pomoću satelitskih snimaka — uprkos prethodnom insistiranju da je američka kontrola nad iranskim nuklearnim materijalom glavni prioritet u trenutnom sukobu.
- U utorak su SAD sprovele višestruku operaciju u skladu sa trenutnom strategijom, pogodivši skoro 60 vojnih ciljeva oko moreuza — uključujući sisteme protivvazdušne odbrane (PVO), radarske sisteme, pomorske objekte, kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije, dok su istovremeno pratile brodove - rekli su zvaničnici za CNN.
Jedan od njih je dodao da "američka vojska očekuje da će nastaviti s izvođenjem ofanzivnih udara u blizini moreuza, delom zato što je Iran pokazao da ima kapacitet da obnovi svoje kapacitete na način koji zahteva stalno održavanje".
- Izvođenje tih udara predstavlja "košenje trave" ili "igru udaranje krtice", sa ciljem degradacije iranske sposobnosti da preti komercijalnim brodovima. Ali oni su takođe ključni deo šire vojne strategije za sistematsko smanjenje sposobnosti Irana da iskoristi moreuz. Američka blokada sprečila je Iran da izvozi bilo kakvu naftu od jula - rekao je drugi američki zvaničnik.
Tramp je u sredu rekao da je najnovija runda američkih udara otišla dalje od napada na iranske radarske sisteme, u nastojanju da se eliminiše sposobnost Teherana da prati brodove kroz Ormuski moreuz.
- Pokušavali su da vide brodove. Ne mogu da ih vide jer nemaju radar, jer smo ga mi uništili, a sinoć smo uništili mnogo više od njihovog radara - poručio je Tramp iz Ovalnog kabineta Bele kuće.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)