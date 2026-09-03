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Premijer Velike Britanije Endi Bernam pohvalio je odnose Velike Britanije i Evropske unije tokom susreta sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa kojim je razgovarao o bezbednosti i problemu ilegalnih prelazaka Lamanša.

Dvojica lidera su se u četvrtak ujutru, u pratnji supruga, rukovala i pozirala fotografima ispred Dauning strita broj 10.

Glavna tema razgovora su "zajednički izazovi", pre svega sve veći broj takozvanih "mega-gumenjaka" koji ilegalno prevoze migrante preko Lamanša. Konzervativci tvrde da je to jasan dokaz da britanska vlada nije uspela da se obračuna sa krijumčarskim bandama.

Bernam je istakao da je "izuzetno prikladno" što je upravo Makron njegov prvi zvanični gost u Dauning stritu od stupanja na dužnost u julu, nazvavši ga "najbližim susedom i bliskim prijateljem".

"Ovo pokazuje koliko saradnja može biti delotvorna - kako po pitanju Ukrajine i malih čamaca, tako i u jačanju ukupnih odnosa Velike Britanije i EU. Radujem se nastavku razgovora o ovim važnim temama", dodao je Bernam.

Makron je u Veliku Britaniju doputovao pre svega povodom pozajmice čuvene Tapiserije iz Bajea, koja će sledeće nedelje biti izložena u Britanskom muzeju. Srednjovekovnu tapiseriju francuski predsednik je u sredu obišao u društvu kralja Čarlsa.

1/10 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron u poseti britanskom premijeru Endiju Bernamu, 3. septembar 2026. Foto: AP Leon Neal

Teme razgovora

Na bilateralnom sastanku u četvrtak, pored ilegalnih prelazaka, razgovaralo se i o sukobima u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i o odbrani i evropskoj saradnji. Ipak, najveći pritisak predstavlja pojava masovnih čamaca koji ilegalno prelaze Lamanš - poput onog sa početka avgusta, kada je u plovilu dugom 15 metara zabeležen rekord od 230 migranata.

Do ovog skoka dolazi nakon leta u kom je ukupan broj prelazaka malim čamcima pao na najniži nivo u poslednjih sedam godina.

Dauning strit je najavio slanje dodatnih 45 policajaca kao ispomoć na francuskim plažama, sa zadatkom da se suprostave upotrebi sve većih i pretrpanijih čamaca.

Ministarka unutrašnjih poslova Ana Terli izjavila je za BBC Radio 4 da su novi policajci samo pojačanje za više od 1.000 pripadnika snaga bezbednosti koji na severnim obalama Francuske već direktno intervenišu u vodi.

Prema njenim rečima, snimci iz proteklih nedelja prikazuju policajce kako prilaze čamcima, buše ih i potiskuju migrante, uprkos tome što su izloženi napadima kamenjem i ciglama.

U objavi na mreži X, u kojoj je poručio da "vodi politiku na drugačiji način", Bernam je objavio najnovije podatke o migrantiima, deportacijama i hotelima za azilante, uz ocenu da su krijumčarske bande "zajednički evropski problem".