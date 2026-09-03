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Nije poznato da li je zmijaostavljena u supermarketu ili je pobegla, ali jedna organizacija koja se bavi edukacijom o životinjama upozorila je na trend koji je sve izraženiji.

Organizacija "Pet Encounter" iz Vorkingtona u Kambrijiobaveštena je o slučaju i preuzela je mladunče kukuruzne zmije nakon što je prošlog meseca pronađeno u jednoj prodavnici lanca "Heron Foods".

Zmija, kojoj je kasnije nadenut nadimak "Crumbs" ("Mrvice"), prvo je odvedena u lokalnu veterinarsku ambulantu, a potom je predata organizaciji "Pet Encounter".

Ben Nikolson iz ove organizacije govorio je za BBC o incidentu i rekao da bi kriza troškova života mogla da dovede do povećanja broja napuštenih kućnih ljubimaca. Ove godine grupa je do sada spasila 21 zmiju, dok ih je tokom cele 2025. godine bilo ukupno 14.

- Tu su oprema, grejne prostirke, grejne sijalice - sve to košta, a nalazimo se usred krize troškova života. Ljudi pokušavaju da smanje potrošnju energije, a ove životinje mogu biti značajan faktor u tome.

Stručnjak je takođe objasnio da organizacija sada mora delimično da promeni fokus zbog povećanja broja napuštenih kućnih ljubimaca. Dodao je da mnogi ljudi jednostavno nisu svesni specifičnih potreba pojedinih egzotičnih životinja pre nego što ih kupe.