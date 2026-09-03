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Čuveni ukrajinski lekar, doktor Igor Iljin, direktor Klinike za reproduktivnu medicinu, upucan je jutros ispred te ustanove u Kijevu.

Prema navodima, na poznatog lekara ispaljena je kiša metaka je u blizini bolnice u Žitomirskoj ulici u Kijevu.

Nepoznati napadač je više od 20 puta pucao na muškarca (71). Iako se prvo verovalo da je u pitanju bojeva municija, ispostavilo se da su u pitanju gumeni meci. Šest projektila ga je pogodilo u glavu, a 14 u telo. Kada je ostao bez municije, napadač je počeo da ga udara nogama po glavi. Lekar je pukom srećom preživeo, ali se nalazi u teškom stanju.

1/5 Vidi galeriju Mesto napada na doktora Igora Iljina u Kijevu Foto: Facebook/Поліція Києва

Mediji pišu da je dr Igor Iljin pre 28 godina osnovao Kliniku za vantelesnu oplodnju ispred koje je upucan. Na njega je nepoznati napadač ispalio hice oko 10 časova ujutru, nakon čega je pobegao.

Veruje se da je u pitanju bio ciljani napad.

Institut ispred kojeg se dogodio zločin predstavljaju kao "EKO klinika broj 1 za lečenje ženskog i muškog steriliteta u Kijevu", a usluge pruža od 1998. godine, kada ga je osnovao upravo Iljin, lekar akušer-ginekolog, reproduktolog i kandidat medicinskih nauka.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je pucao na Iljina iz neposredne blizine, na oko tri metra od ulaza u kliniku.

Za napad se sumnjiči muškarac koji naizgled ima između 35 i 40 godina, kratke tamne kose, a pretpostavlja se da je zabeležen kamerama za video-nadzor u blizini mesta na kojem je lekar napadnut. Na glavi je imao kačket, a nosio je ranac vojnog tipa. Bio je obučen u crno odelo, verovatno sportsku garderobu, i patike.

Do 14 časova napadač još nije bio uhapšen, a policija je nastavila specijalnu operaciju potrage za njim u Kijevu.