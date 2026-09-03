"U 50 GODINA NIJE BILO OVAKO VELIKE MOBILIZACIJE, NEMAMO VREMENA"! Prognoze SMO idu do SKORO 100 odsto! El Ninjo će jačati iz meseca u mesec, evo kad je vrhunac
- SMO upozorava da će El Ninjo jačati narednih meseci i dostići vrhunac krajem godine, uz veliki uticaj na padavine i temperature.
- Verovatnoća da će potrajati do februara 2027. procenjuje se na skoro 100 odsto, a raste rizik od poplava, suša i ekstremnih vrućina.
El Ninjo, prirodni klimatski fenomen povezan sa zagrevanjem površinskih voda tropskog Pacifika, dodatno će ojačati tokom narednih meseci i dostići vrhunac krajem godine, upozorila je Svetska meteorološka organizacija (SMO).
Kako se navodi u njihovom novom izveštaju, El Ninjo će u narednim mesecima dodatno ojačati, dostižući veoma snažan intenzitet, što će imati veliki uticaj na obrasce padavina i temperatura i povećati rizik od poplava, suša i ekstremnih vrućina.
Prognostički centri SMO u svetu ukazuju na "izuzetno veliku verovatnoću, skoro 100 odsto" da će El Ninjo potrajati do februara 2027. godine.
Ovo je prvi put da je prognoza SMO o El Ninju ovako nedvosmislena, što odražava visok stepen saglasnosti u okviru široke mreže te organizacije.
Generalna sekretarka Svetske meteorološke organizacije Seleste Saulo rekla je da su posledice i razaranja od suša i poplava već vidljive, a da se očekuje da će situacija biti još alarmantnija kako El Ninjo bude jačao.
Istakla je potrebu za ozbiljnom pripremom i odgovorom na ovakvu situaciju, te navela da nikada ranije u 50 godina postojanja organizacije nije pokrenuta ovako velika mobilizacija zajedno sa nacionalnim meteorološkim i hidrološkim službama.
"Nemamo vremena za gubljenje", poručila je Saulo.
"El Ninjo pred našim očima poprima ogromne razmere. Nauka ne ostavlja prostor za sumnju: planeta se nalazi u neistraženim vodama, a te vode se zagrevaju. Temperature površine mora rastu, temperature nastavljaju da rastu, a svet se nalazi u zoni opasnosti od ekstremnih vremenskih prilika. Sada se vodi trka između sve većih rizika i naše posvećenosti klimatskom delovanju i zaštiti ljudi. Tu trku moramo dobiti", rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.
El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji nastaje kada se površinske vode dela Tihog okeana oko ekvatora zagreju više nego što je uobičajeno.
To zagrevanje "poremeti" uobičajenu atmosferu, pa time i temperature i režim padavina širom sveta, povećavajući rizik od suša, poplava i ekstremnih vrućina.
(Kurir.rs/Beta)