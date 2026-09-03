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El Ninjo, prirodni klimatski fenomen povezan sa zagrevanjem površinskih voda tropskog Pacifika, dodatno će ojačati tokom narednih meseci i dostići vrhunac krajem godine, upozorila je Svetska meteorološka organizacija (SMO).

Kako se navodi u njihovom novom izveštaju, El Ninjo će u narednim mesecima dodatno ojačati, dostižući veoma snažan intenzitet, što će imati veliki uticaj na obrasce padavina i temperatura i povećati rizik od poplava, suša i ekstremnih vrućina.

Prognostički centri SMO u svetu ukazuju na "izuzetno veliku verovatnoću, skoro 100 odsto" da će El Ninjo potrajati do februara 2027. godine.

Ovo je prvi put da je prognoza SMO o El Ninju ovako nedvosmislena, što odražava visok stepen saglasnosti u okviru široke mreže te organizacije.

El Ninjo Foto: Shutterstock

Generalna sekretarka Svetske meteorološke organizacije Seleste Saulo rekla je da su posledice i razaranja od suša i poplava već vidljive, a da se očekuje da će situacija biti još alarmantnija kako El Ninjo bude jačao.

1/5 Vidi galeriju Seleste Saulo, generalna sekretarka Svetske meteorološke organizacije (SMO) Foto: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

Istakla je potrebu za ozbiljnom pripremom i odgovorom na ovakvu situaciju, te navela da nikada ranije u 50 godina postojanja organizacije nije pokrenuta ovako velika mobilizacija zajedno sa nacionalnim meteorološkim i hidrološkim službama.

"Nemamo vremena za gubljenje", poručila je Saulo.

Vilfran Mufouma-Okija, šef odeljenja za klimatska predviđanja Svetske meteorološke organizacije (SMO) Foto: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

"El Ninjo pred našim očima poprima ogromne razmere. Nauka ne ostavlja prostor za sumnju: planeta se nalazi u neistraženim vodama, a te vode se zagrevaju. Temperature površine mora rastu, temperature nastavljaju da rastu, a svet se nalazi u zoni opasnosti od ekstremnih vremenskih prilika. Sada se vodi trka između sve većih rizika i naše posvećenosti klimatskom delovanju i zaštiti ljudi. Tu trku moramo dobiti", rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.

Foto: Shutterstock/WMO

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji nastaje kada se površinske vode dela Tihog okeana oko ekvatora zagreju više nego što je uobičajeno.

To zagrevanje "poremeti" uobičajenu atmosferu, pa time i temperature i režim padavina širom sveta, povećavajući rizik od suša, poplava i ekstremnih vrućina.