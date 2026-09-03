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Policijske i vojne patrole uhapsile su muškarca na železničkoj stanici Gar di Midi u Briselu, nakon što su carinici tokom bezbednosne kontrole u njegovoj torbi pronašli pušku Kalašnjikov, prenose belgijski mediji.

Ministar unutrašnjih poslova Bernar Kenten iskoristio je ovo hapšenje da odbrani odluku vlade o raspoređivanju zajedničkih bezbednosnih patrola na železničkim i metro stanicama u Briselu.

"Hvala službama na brzoj i odlučnoj akciji", napisao je Kenten na društvenoj mreži X. "Ovo pokazuje da je jačanje patrola na železničkim stanicama i u metroima uz pomoć naše vojske od ključnog značaja i da se mora nastaviti, pa čak i proširiti".

Osumnjičeni je nedavno stigao vozom iz Francuske. Prema izveštajima, on nije mahao puškom unutar stanice. Istražitelji i dalje rade na utvrđivanju razloga zbog kojih je nosio oružje.

Najopasnija železnička stanica u Belgiji

Stanica Gar di Midi, glavna belgijska međunarodna železnička kapija, već dugo se bori sa kriminalom i nebezbednošću.

Na njoj je između 2018. i 2022. godine godišnje beleženo oko 3.500 prekršaja i krivičnih dela - otprilike koliko i na stanicama u 13 velikih flamanskih gradova zajedno. Krađe, iznude i krivična dela povezana sa drogom bili su među najčešćima.