OPSADNO STANJE U PRESTONICI EU! U torbi putnika pronađen Kalašnjikov, munjevita reakcija policije i vojnih patrola
- Muškarac je uhapšen na stanici Gar di Midi u Briselu, pošto su carinici u njegovoj torbi pronašli pušku 'Kalašnjikov'.
- Stanica Gar di Midi važi za jednu od najnebezbednijih u Belgiji, uz dugogodišnji problem kriminala i oružanog nasilja.
Policijske i vojne patrole uhapsile su muškarca na železničkoj stanici Gar di Midi u Briselu, nakon što su carinici tokom bezbednosne kontrole u njegovoj torbi pronašli pušku Kalašnjikov, prenose belgijski mediji.
Ministar unutrašnjih poslova Bernar Kenten iskoristio je ovo hapšenje da odbrani odluku vlade o raspoređivanju zajedničkih bezbednosnih patrola na železničkim i metro stanicama u Briselu.
"Hvala službama na brzoj i odlučnoj akciji", napisao je Kenten na društvenoj mreži X. "Ovo pokazuje da je jačanje patrola na železničkim stanicama i u metroima uz pomoć naše vojske od ključnog značaja i da se mora nastaviti, pa čak i proširiti".
Osumnjičeni je nedavno stigao vozom iz Francuske. Prema izveštajima, on nije mahao puškom unutar stanice. Istražitelji i dalje rade na utvrđivanju razloga zbog kojih je nosio oružje.
Najopasnija železnička stanica u Belgiji
Stanica Gar di Midi, glavna belgijska međunarodna železnička kapija, već dugo se bori sa kriminalom i nebezbednošću.
Na njoj je između 2018. i 2022. godine godišnje beleženo oko 3.500 prekršaja i krivičnih dela - otprilike koliko i na stanicama u 13 velikih flamanskih gradova zajedno. Krađe, iznude i krivična dela povezana sa drogom bili su među najčešćima.
Hapšenje je usledilo nakon još jednog talasa oružanog nasilja u južnom delu Brisela. Krajem avgusta u obližnjem Sen Žilu dogodilo se nekoliko pucnjava u kojima je bilo povređenih, dok je policija privela osumnjičene i zaplenila vojno oružje.
(Kurir.rs/Politiko)