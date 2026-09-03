"RUSIJA ANGAŽUJE DANCE U PRIPREMI SABOTAŽA" šef kontraobaveštajne službe u Kopenhagenu kaže da su mete firme iz odbrambene industrije
- Danska obaveštajna služba tvrdi da Moskva angažuje danske državljane za planiranje sabotaža u firmama iz odbrambene industrije.
- Šef kontraobaveštajne službe Emil Gresholm kaže da su mete i druge odbrambene kompanije u Evropi, a regrutacija ide preko društvenih mreža i platformi za igre.
Moskva angažuje državljane Danske kao pomoć u planiranju sabotaža u danskim firmama iz odbrambene industrije, saopštila je danas danska obaveštajna služba.
Moskva planira i obavlja sabotaže u odbrambenim kompanijama i industriji u Evropi, naveo je šef kontraobaveštajne službe Emil Gresholm.
Prema njegovim rečima, danske firme su cilj konkretnog ruskog planiranja sabotaža, javlja Rojters.
Ruske obaveštajne službe aktivno pripremaju sabotaže u odbrambenoj industriji u Danskoj, poručio je Gresholm.
On je naveo da je Rusija pokušala da posredstvom društvenih mreža i platformi za igre angažuje danske državljane za fotografisanje firmi i infrastrukturnih objekata, što bi moglo biti iskorišteno za planiranje sabotaža.
Izuzetno je ozbiljno ukoliko obični Danci pomažu ruskim obaveštajnim službama – namerno ili nesvesno, ocenio je Gresholm.
(Kurir.rs/FoNet)