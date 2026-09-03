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Moskva angažuje državljane Danske kao pomoć u planiranju sabotaža u danskim firmama iz odbrambene industrije, saopštila je danas danska obaveštajna služba.

Moskva planira i obavlja sabotaže u odbrambenim kompanijama i industriji u Evropi, naveo je šef kontraobaveštajne službe Emil Gresholm.

Prema njegovim rečima, danske firme su cilj konkretnog ruskog planiranja sabotaža, javlja Rojters.

Ruske obaveštajne službe aktivno pripremaju sabotaže u odbrambenoj industriji u Danskoj, poručio je Gresholm.

Danska Foto: Shutterstock

On je naveo da je Rusija pokušala da posredstvom društvenih mreža i platformi za igre angažuje danske državljane za fotografisanje firmi i infrastrukturnih objekata, što bi moglo biti iskorišteno za planiranje sabotaža.

Izuzetno je ozbiljno ukoliko obični Danci pomažu ruskim obaveštajnim službama – namerno ili nesvesno, ocenio je Gresholm.