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Američki ministar trgovine Hauard Latnik danas se izvinio zbog izjave da nijedan Amerikanac nije poginuo u ratu s Iranom i naveo da je u tom sukobu izgubilo život 18 pripadnika vojske SAD i da je grešku napravio jer je mislio na Venecuelu.

Mislio sam na vojnu operaciju u Venecueli, gde nije poginuo nijedan pripadnik armije, poručio je Lutnik.

On je rekao da SAD nemaju poginule u ratu s Iranom u sredu, tokom intervjua u kojem Venecuela nije pomenuta.

“Nije bilo mrtvih Amerikanaca. To je isključivo ekonomsko gušenje, koje vlada sada sprovodi mnogo šire i mislim da će biti vrlo efikasno”, izjavio je Lutnik.

Američki predsednik Donald Tramp i ministar trgovine Hauard Latnik Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia, Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Prema zvaničnim podacima, u sukobu s Iranom je poginulo 18 američkih vojnika, dok je više od 750 ranjeno, navodi Rojters.

(Kurir.rs/FoNet)

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