Trampov ministar trgovine Latnik pobrkao Iran i Venecuelu, pa se izvinio zbog izjave da trupe SAD nisu imale gubitaka u ratu sa Teheranom, rekavci da je stradalo 18 vojnika
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TRAMPOV MINISTAR POBRKAO IRAN I VENECUELU: NIJEDAN AMERIKANAC NIJE POGINUO! Hauard Latnik se izvinio i naveo da je u ratu protiv Teherana 18 mrtvih vojnika SAD
- Hauard Latnik se izvinio jer je pomešao Iran i Venecuelu kada je rekao da SAD nisu imale poginulih u ratu s Teheranom.
- Prema zvaničnim podacima, u sukobu s Iranom poginulo je 18 američkih vojnika, a više od 750 je ranjeno.
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Američki ministar trgovine Hauard Latnik danas se izvinio zbog izjave da nijedan Amerikanac nije poginuo u ratu s Iranom i naveo da je u tom sukobu izgubilo život 18 pripadnika vojske SAD i da je grešku napravio jer je mislio na Venecuelu.
Mislio sam na vojnu operaciju u Venecueli, gde nije poginuo nijedan pripadnik armije, poručio je Lutnik.
On je rekao da SAD nemaju poginule u ratu s Iranom u sredu, tokom intervjua u kojem Venecuela nije pomenuta.
“Nije bilo mrtvih Amerikanaca. To je isključivo ekonomsko gušenje, koje vlada sada sprovodi mnogo šire i mislim da će biti vrlo efikasno”, izjavio je Lutnik.
Američki predsednik Donald Tramp i ministar trgovine Hauard Latnik Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia, Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia
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Prema zvaničnim podacima, u sukobu s Iranom je poginulo 18 američkih vojnika, dok je više od 750 ranjeno, navodi Rojters.
(Kurir.rs/FoNet)
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