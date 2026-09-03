Slušaj vest

Komandant ruske 22. divizije teške bombarderske avijacije, optužen za naređivanje napada na ukrajinsku dečju bolnicu, bori se za život nakon što je ustreljen u glavu.

General-major Nikolaj Varpahovič (56) nalazi se u "kritičnom stanju".

Nepoznati "atentator" sa kacigom na motociklu prišao je njegovoj privatnoj kući i otvorio vatru, navodi se u izveštajima. Lokalni mediji preneli su da je u selu Buđenje, u Engelskom rejonu, dva puta pogođen "iz pištolja" - u lice i stomak.

Komandant, kome se stavljaju na teret zločini protiv Ukrajine, odgovoran je za strateške bombardere ruskog predsednika Vladimira Putina koji mogu da nose nuklearno oružje u avio-bazi Engels.

Medicinskim letom hitno je prebačen za Moskvu.

Komandant ruske 22. divizije teške bombarderske avijacije, general-major Nikolaj Varpahovič (56) Foto: Pritnscreen/X

SBU ga optužila da je naredio napad na dečju bolnicu u Kijevu 2024.

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) optužila je Varpahoviča da je naredio napad na dečju bolnicu Ohmatdit u Kijevu 8. jula 2024. godine, u kom su dve osobe poginule, a na desetine je ranjeno.

Takođe mu se pripisuje i napad raketom Kh-101 na stambenu zgradu u Odesi u aprilu 2022. godine, kada je poginulo osam ljudi - uključujući tromesečnu bebu Kiru Hlodan, njenu majku i baku, kao i napad na televizijski toranj u Kijevu. Evropska unija je zvanično identifikovala Varpahoviča kao komandanta divizije sa sedištem u bazi Engels-2, odgovorne za napad raketom Kh-101 na Ohmatdit, i uvela mu sankcije.

1/3 Vidi galeriju Ruski napad na dečju bolnicu u Kijevu 8. jula 2024. Foto: Anton Shtuka/AP, Alex Babenko/AP, Evgeniy Maloletka/AP

Varpahovičeva divizija upravlja bombarderima dugog dometa koje Rusija koristi za lansiranje krstarećih raketa na ukrajinsku infrastrukturu. U medijskim izveštajima navodi se da je protiv njega u odsustvu podignuta optužnica za sumnju na ratne zločine.

Ranjeni general je hitno prevezen u bolnicu gde su mu izvađeni meci.

"Oficir se sada priprema za prebacivanje u Moskvu specijalnim medicinskim letom", navodi se u jednom od izveštaja.

Ovaj "pokušaj atentata" usledio je nakon serije napada na visoke ruske komandante koji se pripisuju ukrajinskim obaveštajnim službama.

Zamenik načelnika GRU-a, general-potpukovnik Vladimir Aleksejev (65), preživeo je ranjavanje u svojoj zgradi u Moskvi u februaru.