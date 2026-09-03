Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vlada Finske predložila je produženje zatvaranja granice sa Rusijom do 31. decembra 2028. godine, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, preneli su danas ruski mediji.

U saopštenju se ističe da je zakon usmeren na suzbijanje "instrumentalizovane migracije" na istočnoj granici Finske.

Finska je zvanično zabranila ulazak ruskim turistima u septembru 2022. godine.

U novembru 2023., vlada te zemlje zatvorila je drumske granične prelaze prema Rusiji, prenela je agencija Tass.

Ambasador Rusije u Finskoj Pavel Kuznjecov izjavio je za Tass da su prekid veza sa Rusijom i zatvaranje granica imali poguban uticaj na celu Finsku, pri čemu je, kako je naveo, socioekonomska situacija u zemlji uporediva sa krizom iz devedesetih godina.

Diplomata je istovremeno naveo da je ekonomski rast Finske poslednjih godina usporen, a bruto domaći proizvod (BDP) stagnira na nivou iz perioda od 2021. i 2022. godine.