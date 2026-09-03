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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

"Ljudi i mediji koji stalno ponavljaju da nemamo municiju (a potpuno greše!) zapravo su izdajnici. To rade zato što bi radije videli da Sjedinjene Američke Države izgube rat koji lako dobijamo, nego da ja pobedim!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je u drugoj objavi oštro kritikovao, kako je naveo, one koji "odbijaju da tačno izveštavaju" o američkoj vojnoj operaciji u Iranu.

"Za izdajnički ološ koji odbija da tačno izveštava o našoj vojnoj operaciji u Iranu, imamo praktično neograničene količine municije srednjeg i visokog kvaliteta, mnogo više nego što bismo ikada mogli da upotrebimo za ovaj ili bilo koji drugi rat, koji je veoma malo verovatan", naveo je Tramp.

On je dodao da SAD proizvode municiju "na nivoima koji nikada ranije nisu viđeni", kao i da je skladište i pripremaju za "svaku moguću situaciju".

"Zadržavamo je za sebe, za SAD, umesto da je prodajemo drugima, ali prodaja saveznicima uskoro će ponovo početi", napisao je Tramp.

Tramp je takođe naveo da je administracija bivšeg predsednika Džozefa Bajdena Ukrajini isporučila mnogo više municije, bez ikakve naknade, nego što su SAD upotrebile u Iranu.

"Stotine milijardi dolara dato je Ukrajini i NATO-u besplatno, a Evropa bi to platila da je samo bila pitana. Ali mi ćemo tražiti taj novac, iako sa izvesnim zakašnjenjem", poručio je Tramp.