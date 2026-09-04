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U krasnojarskom naselju Podtesovo u Rusiji medved je za jedan dan rastrgao dve žene koje su otišle u šumu po pečurke! Tela penzionerki pronađena su na pet metara jedno od drugog, a predator je njihove ostatke zatrpao.

Tela dve starije žene pronađena su zakopana ispod sloja zemlje, a tragovi na njihovim telima ukazuju na napad medveda, saopštio je Istražni komitet (SK) Rusije za ovaj region.

"Dana 31. avgusta 2026. godine dve stanovnice naselja Podtesovo uputile su se prema šumskom području kako bi brale pečurke, ali se tog dana nisu vratile. Njihovi rođaci obratili su se policiji i prijavili njihov nestanak. Tokom potrage, 2. septembra 2026. godine, volonteri su pronašli tela žena u šumi, na udaljenosti od 3-4 kilometra od naselja Podtesovo", naveli su iz Istražnog komiteta.

Pojedini mediji izveštavaju da je "medved tela ubijenih penzionerki jedno po jedno zakopavao". Žrtve se međusobno nisu poznavale.

Zoja G. (67) prva je oko 10 sati ujutru otišla po pečurke. Veruje se da ju je medved napao, usmrtio, a telo potom odvukao iza naselja i zatrpao. Nešto kasnije u šumu po pečurke krenula je i 73-godišnja Galina T.

Galina je pronađena mrtva na oko pet metara od tela prve penzionerke.

"Invazija medveda"

SHOT je naveo da je u Jenisejskom okrugu, gde se nalazi Podtesovo, došlo do prave invazije medveda. Samo u poslednja tri dana zabeleženo je 10 slučajeva izlaska mrkih medveda u naseljena mesta. Šumari su usmrtili sedam jedinki koje su predstavljale opasnost po ljude.

"Stanovnici Podtesova redovno su primećivali tragove medveda na svojim parcelama. Takođe su viđali prevrnute kontejnere za smeće, po kojima su životinje kopale. Očevici tvrde da se zbog predatora plaše da izlaze iz kuća", naveo je Telegram kanal.

Osim toga, krasnojarski fotograf Sergej Tokarev ispričao je da je nedavno krenuo u grupi na vrh Grandiozni. Turisti su do podnožja stigli rekom, ostavivši gumeni čamac i zalihe za povratak u kolibi. Kada su se vratili u sklonište, ustanovili su da je njihovo skrovište uništeno.

"Čamac nam je pocepan, stvari razbacane. Medved je razvalio čak i kantu sa lepkom, pa nema mogućnosti da popravimo čamac. Besni medved je napravio haos u kućici. Čak je izbacio i prozor, srećom, peć je ostala čitava", rekao je Tokarev.

O susretima ljudi sa medvedima izveštavano je i u drugim regionima. Tako je 2. septembra "MVD Media" objavio da je policija morala da upotrebi oružje protiv predatora koji je izašao u turističku bazu na području grada Ulan-Udea. Narednog dana saopšteno je da je još jedan predator u tom regionu napao muškarca, koji je zadobio rane na obe noge i ujede.

Drugi slučaj dogodio se na granici Kamčatke i Čukotke. Tamo je predator umalo rastrgao lovce.

"Medvedica koja je napala lovce štitila je svoje mladunce. Nasrnula je na ljude koji su joj se previše približili, jednog je ujela nogu, dok je drugi, bežeći, skočio sa litice i pri padu povredio ekstremitet", pisao je SHOT.

Krajem avgusta medved je napao i penzionerku u okolini Novokuznjecka. Prema pisanju Baze, žena je otišla da nahrani pse na napuštenoj vikendici u šumi. Iza ograde je primetila predatora i pokušala da ga otera, ali ju je on zgrabio kandžama i polomio joj ruku.

Kandidat poljoprivrednih nauka i prorektor Sibirskog federalnog univerziteta Sergej Verhovec rekao je za TASS da su ovakvi slučajevi povezani sa šumskim požarima koji su 2026. godine zahvatili Sibir.

"Životinje, uključujući medvede i papkare, masovno napuštaju zapaljene šume u potrazi za skloništem i hranom. Gladni medvedi koji su ostali bez svog prirodnog staništa sve češće izlaze u naseljena mesta. Požari 2026. godine postali su jedan od glavnih faktora koji divlje životinje, a pre svega medvede, podstiču na sve bliži i opasniji kontakt sa čovekom", objasnio je on.