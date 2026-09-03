FALSIFIKOVAO OČEV POTPIS DA BI OTIŠAO U RAT! Mladi ukrajinski vojnik poginuo tik pred rođenje sina, udovica u crnini poslala poruku koja slama srca (FOTO)
- Mladi ukrajinski vojnik Danil Smirnov poginuo je na sumskom frontu tik pred rođenje sina, a iza sebe je ostavio trudnu suprugu Jevu.
- Smirnov je u vojsku ušao sa 18 godina i, prema rečima oca, tada je falsifikovao njegov potpis da bi potpisao ugovor.
Trudnica u crnoj haljini stajala je u utorak u Kijevu pored kovčega svog dvadesetjednogodišnjeg supruga, oplakujući čoveka kojeg je upoznala dok su oboje bili vojnici boreći se protiv ruske invazije na njihovu zemlju.
Jeva Smirnova i Danil Smirnov stupili su u vojsku 2023. godine, kada su imali 18 godina, a venčali su se dve godine kasnije, u julu 2025. Iako veoma mladi, odlučili su da moraju da požure sa stvaranjem porodice.
"Sanjali smo o ovom detetu, ali pošto smo oboje uvek bili na ratištu, bilo je veoma teško", rekla je Smirnova, koja služi kao pilot drona pod pozivnim znakom "Junha".
Danil Smirnov poginuo je u borbi 28. avgusta 2026. godine na sumskom frontu u severoistočnoj Ukrajini, kao jedan iz grupe od četiri vojnika vojne obaveštajne službe koji su izgubili život na zadatku. Imao je čin mlađeg vodnika, služio je kao izviđač i pomagao u obuci regruta. "Ovog meseca treba da se rodi naš sin — sin o kome je Danja toliko sanjao. Sanjao je da bude najbolji otac", rekla je Smirnova za Asošijeted pres.
Ali umesto da bira ime za svoje prvorođeno dete, ona i stotine drugih došli su da se oproste od njenog supruga u Manastiru Svetog Mihajla sa zlatnim kupolama.
U danima nakon Smirnovljeve smrti, njegova supruga je na internetu napisala da će njihov sin biti "njegov naslednik".
Manastir, u kojem Ukrajina obično drži opela za vojnike poginule u ratu, bio je ispunjen do poslednjeg mesta. Ljudi svih životnih dobi došli su da odaju počast, uključujući i saborce koji su nosili bukete ruža.
Falsifikovao očekv potpis u vojnom ugovoru
Kada je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. godine, Smirnov je imao 16 godina i završavao je srednju školu. Nastavio je školovanje studirajući psihologiju na univerzitetu u Litvaniji, ali se tamo nije dugo zadržao - borbe oko Bahmuta su se rasplamsale, gde je u to vreme služio njegov stric, pa je mladić napustio studije. Čim je napunio 18 godina, potpisao je vojni ugovor.
"Te večeri me je pozvao, veoma srećan, i rekao: ’Izvini, tata, potpisao sam ugovor. Falsifikovao sam tvoj potpis. Oprosti mi’", prisetio se njegov otac, Oleksandr Smirnov, drhtavim glasom.
Teško mu je bilo da govori o sinu, ali je zagrlio svoju snaju, rekavši da i sam nalazi utehu u unuku koji uskoro dolazi na svet.
Danil Smirnov je kasnije komandovao jurišnom grupom u 3. odvojenoj jurišnoj brigadi. Bio je ranjen gelerima u obe noge i prošao je kroz rehabilitaciju, a zatim se vratio u službu, kasnije prešavši u ukrajinsku vojnu obaveštajnu službu.
Mnogi su ga znali po pozivnom znaku "Surfer" - od svoje šeste godine svakog leta je leteo u posetu majci na Bali, gde je postao vešt surfer.
"Uprkos svim užasima rata, Danja je uspeo da pronađe svoje blago - svoju devojku, a kasnije i suprugu, Jevu", pisalo je u odlomku iz posmrtnog govora u manastiru, dok su odjeci eksplozija odjekivali gradom. "Njihova veza ih je oboje promenila. Oboje su se borili za život, za zajedničku budućnost".
Sada je njegova supruga ostala sama, udovica sa 21 godinom.
"Želeo je da svi možemo da živimo u miru", rekla je ona. "I na kraju je to platio svojim životom".
Smirnov je često pisao o ratu na svom Instagram profilu, nalogu na kojem se uglavnom nalaze fotografije iz njegovog vojničkog života - on u uniformi, na različitim položajima - dok njegove poslednje fotografije prikazuju njega sa suprugom, koja je takođe uslikana u vojnoj uniformi.
U jednom od ranijih postova, napisanom oko njegovog 20. rođendana, zabeležio je: "U svojih 20 godina shvatio sam jednu stvar: ljudi ne cene život dok ne osete njegovu ivicu... Rat nije romansa. To je iskustvo koje te ogoli do ono malo stvarnog u tebi“", stajalo je u poruci. "Izbor je jednostavan: ko ćeš biti - žrtva, ili neko ko preuzima odgovornost?
(Kurir.rs/AP)