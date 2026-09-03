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Trudnica u crnoj haljini stajala je u utorak u Kijevu pored kovčega svog dvadesetjednogodišnjeg supruga, oplakujući čoveka kojeg je upoznala dok su oboje bili vojnici boreći se protiv ruske invazije na njihovu zemlju.

Jeva Smirnova i Danil Smirnov stupili su u vojsku 2023. godine, kada su imali 18 godina, a venčali su se dve godine kasnije, u julu 2025. Iako veoma mladi, odlučili su da moraju da požure sa stvaranjem porodice.

"Sanjali smo o ovom detetu, ali pošto smo oboje uvek bili na ratištu, bilo je veoma teško", rekla je Smirnova, koja služi kao pilot drona pod pozivnim znakom "Junha".

Danil Smirnov poginuo je u borbi 28. avgusta 2026. godine na sumskom frontu u severoistočnoj Ukrajini, kao jedan iz grupe od četiri vojnika vojne obaveštajne službe koji su izgubili život na zadatku. Imao je čin mlađeg vodnika, služio je kao izviđač i pomagao u obuci regruta. "Ovog meseca treba da se rodi naš sin — sin o kome je Danja toliko sanjao. Sanjao je da bude najbolji otac", rekla je Smirnova za Asošijeted pres.

Ali umesto da bira ime za svoje prvorođeno dete, ona i stotine drugih došli su da se oproste od njenog supruga u Manastiru Svetog Mihajla sa zlatnim kupolama.

Sahrana ukrajinskog vojnika Danila Smirnova Foto: Alex Babenko/AP

U danima nakon Smirnovljeve smrti, njegova supruga je na internetu napisala da će njihov sin biti "njegov naslednik".

Manastir, u kojem Ukrajina obično drži opela za vojnike poginule u ratu, bio je ispunjen do poslednjeg mesta. Ljudi svih životnih dobi došli su da odaju počast, uključujući i saborce koji su nosili bukete ruža.

Falsifikovao očekv potpis u vojnom ugovoru

Kada je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. godine, Smirnov je imao 16 godina i završavao je srednju školu. Nastavio je školovanje studirajući psihologiju na univerzitetu u Litvaniji, ali se tamo nije dugo zadržao - borbe oko Bahmuta su se rasplamsale, gde je u to vreme služio njegov stric, pa je mladić napustio studije. Čim je napunio 18 godina, potpisao je vojni ugovor.

"Te večeri me je pozvao, veoma srećan, i rekao: ’Izvini, tata, potpisao sam ugovor. Falsifikovao sam tvoj potpis. Oprosti mi’", prisetio se njegov otac, Oleksandr Smirnov, drhtavim glasom.

Ukrajinski vojnik Danil Smirnov Foto: Alex Babenko/AP

Teško mu je bilo da govori o sinu, ali je zagrlio svoju snaju, rekavši da i sam nalazi utehu u unuku koji uskoro dolazi na svet.

Danil Smirnov je kasnije komandovao jurišnom grupom u 3. odvojenoj jurišnoj brigadi. Bio je ranjen gelerima u obe noge i prošao je kroz rehabilitaciju, a zatim se vratio u službu, kasnije prešavši u ukrajinsku vojnu obaveštajnu službu.

Mnogi su ga znali po pozivnom znaku "Surfer" - od svoje šeste godine svakog leta je leteo u posetu majci na Bali, gde je postao vešt surfer.

"Uprkos svim užasima rata, Danja je uspeo da pronađe svoje blago - svoju devojku, a kasnije i suprugu, Jevu", pisalo je u odlomku iz posmrtnog govora u manastiru, dok su odjeci eksplozija odjekivali gradom. "Njihova veza ih je oboje promenila. Oboje su se borili za život, za zajedničku budućnost".

Foto: Alex Babenko/AP

Sada je njegova supruga ostala sama, udovica sa 21 godinom.

"Želeo je da svi možemo da živimo u miru", rekla je ona. "I na kraju je to platio svojim životom".

Smirnov je često pisao o ratu na svom Instagram profilu, nalogu na kojem se uglavnom nalaze fotografije iz njegovog vojničkog života - on u uniformi, na različitim položajima - dok njegove poslednje fotografije prikazuju njega sa suprugom, koja je takođe uslikana u vojnoj uniformi.

1/5 Vidi galeriju Sahrana ukrajinskog vojnika Danila Smirnova Foto: Alex Babenko/AP