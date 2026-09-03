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Ruske trupe su u Crnom moru izvele napade dronovimana brod za rasuti teret koji je prevozio oružje i municiju za ukrajinske oružane snage, kao i na kontejnerski brod sa vojnom opremom za Kijev, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenela je agencija Tass.

"Ruske oružane snage nastavljaju da izvode grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture ukrajinskih oružanih snaga" navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Ruske trupe napale su i pre nekoliko dana borbenim dronovima brod za vojni teret koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmail u Odeskoj oblasti.

Kurir.rs/TASS

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