Ruske oružane snage nastavljaju da izvode grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture ukrajinskih oružanih snaga navodi se u saopštenju ruskog ministarstva
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo
RUSKI UDAR U CRNOM MORU: Dronovima napadnuta dva broda sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku
- Ruske snage su u Crnom moru dronovima napale brod za rasuti teret sa oružjem i municijom za ukrajinsku vojsku, kao i kontejnerski brod sa vojnom opremom za Kijev.
- Ministarstvo odbrane Rusije navodi da se nastavljaju udari na brodove i objekte lučke infrastrukture ukrajinskih oružanih snaga.
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Ruske trupe su u Crnom moru izvele napade dronovimana brod za rasuti teret koji je prevozio oružje i municiju za ukrajinske oružane snage, kao i na kontejnerski brod sa vojnom opremom za Kijev, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenela je agencija Tass.
"Ruske oružane snage nastavljaju da izvode grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture ukrajinskih oružanih snaga" navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.
Ruske trupe napale su i pre nekoliko dana borbenim dronovima brod za vojni teret koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmail u Odeskoj oblasti.
Kurir.rs/TASS
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